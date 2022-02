MILEPÆL: «Forsamlingen vil åpne for at kvinner kan bli diakoner og at en videre diskusjon om kvinners tilgang til presteembetet skal legges fram for paven» skriver kronikkforfatteren som omtaler årets synodeforsamling i Frankfurt (bilde) som en milepæl i den katolske kirke. (Sebastian Gollnow/dpa/NTB)