KrFs 2. nestleder, Ingelin Noresjø, går av som følge av at hun har fått ny jobb. Det baner vei for KrFs nye nordstjerne, Truls Olufsen-Mehus, inn i partiledelsen.

Fylkeslederen i Troms og Finnmark KrF, som i fjor høst var aktuell som partileder etter Kjell Ingolf Ropstads avtreden, innehar tydeligheten og motet som mange nåværende og tidligere KrF-velgere savner. Truls er en selvoppofrende ledestjerne som vil vise vei til fornyet fokus på KrFs kristne identitet i en samtid preget av en forvirrende tidsånd.

Bred appell

Truls er en begavelse som politikkutformer, og har med sin tydelighet, medieteft og smil en bred appell som når både våre kjernevelgere og de som ser at KrF er en tredje vei i politikken mellom den tradisjonelle venstre- høyreaksen.

Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF

Truls vet å ta sakseierskap og setter med tydelighet sitt preg på politikken og formidlingen av budskap. Han har solid næringslivserfaring både fra offentlig og privat sektor, setter seg grundig inn i saker, og viser et pågangsmot som inspirerer og engasjerer.

En gylden anledning

KrF informerer om at det ikke blir nyvalg til nestlederposisjonen før på landsmøtet neste år og at det ikke blir organisert ekstraordinært landsmøte. Dette står i sterk kontrast til hastebehandlingen av ny partileder i fjor høst, ved en prosess som angivelig ikke kunne vente et halvt år.

Skal vi ha ambisjoner om å øke oppslutningen som parti, bør vi se det som en gylden anledning til å avholde ekstraordinært landsmøte nå og engasjere Truls Olufsen-Mehus i vervet som 2. nestleder.

Mens vår partileder og 1. nestleder konsentrerer seg om politikken på Stortinget, trenger KrF nå en nestleder som har kapasitet og evne til å ta sann KrF-politikk inn i vår tid, drive valgkamp og mobilisere for 2023 og 2025.

