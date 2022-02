Du skal ikke tåle så inderlig vel rasismen som ikke rammer deg selv

Her det det plass for enhver som vil bo

Det er det viktig for meg å si!

vil samle landet og smelte is,

Bort fra all trygghet, alt som er kjent

er at de reiste fra nettverk og hjem

Innvandrer, utvandrer – felles for dem

like i drømmer, mål og grunn

Mennesker er stort sett like på bunn’

til nytt liv over «dammen» – for han og hun

Kjærlighet var og for mange en grunn

vekk fra fattigdom og dårlige liv her nord

ble målet for både kvinne og mann

Må jeg bli hvit for at flere gjør det?»

Huden dog røper at bak det man ser

«Jeg ble hentet som barn fra et land langt, langt borte,

at fargen min må kommenteres mot din?»

for du forstår, jeg er helt fargeblind!»

også skape en følelse av at du fremdeles

er at mange slike spørsmål kan til sist

for samhold og nærhet, respekt og fred?

som bryter ned skiller og skaper et sted

for alle blir vi vel ertet iblant»

Slikt finnes jo ikke her i vårt lune bo

som var vanskelig å dele, for hvem ville tro?

for fortellinger «ingen» hadde hørt noe om,

BLM – et slags rasismens «Me too»

som viste at alle som bor på vår jord

til alle som ikke trengte frykte for no’

og funker som et slags tilhørighets-pass?

Hvordan må jeg være for å høre til?

for gradering av hvem som har mest verdi

følger det lett at vi vil dem klandre

Når vi hever oss over de andre

Rasismen er nær for oss – mer enn vi tror,

Hva er det som gjør at vi trues av andre

Likeverd, gjestfrihet for nabo og neste

for fremmedfrykt vokser og bryter oss ned

de skjulte verdier der inne et sted?

Et utmerket ståsted – men er du bevisst

du blir aldri norsk nok for dem

for kanskje å bli akseptert en gang, til slutt?

Hvorfor gjør vi det slik at mange både

for fremmedfrykt vokser og bryter oss ned

er for mange et ganske uventet syn

til at «norske» de seg vil kalle.

Mange der over har aldri vært i vårt land

det er vel der vi nordmenn er best!

at de gjør hos oss det vi gjør hos dem?

Hva er det som gjør at vi da forakter

og til alle dem som for landet vårt slåss

Han drømte om et samfunn hvor barna fikk være

Et forbilde, Martin Luther King,

hvor vi hever oss over, og legger til åk?

er ord mange hører for ofte, dessverre!

og hva de for samfunnet bidro med

bedre enn andre i landet her,

Hva er det som gjør at vi tror vi er

Norsk – er det ikke godt nok for deg?

ga grobunn for holdninger og stygg retorikk

For samer og kvener, tatere, jøder

Nei, lovfest at her hører ikke de til!

Hvem står nå opp for dem, støtter og trygger?

det måtte løses for samfunnets beste

Taternes koner fødte for mange,

bedre enn andre i landet her

Hva er det som gjør at vi tror vi er

– et menneskesyn uten håp eller trøst

«Snakk norsk, du din same og kven eller finne,

Vår stolte historie «Alt for Norge»

Tål nå litt, da – få deg et liv!»

