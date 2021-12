En dag å kjempe for trosfrihetenen

Førstkommende mandag, 13. desember, feirer vi nettopp Luciadagen. Små sjarmerende tog av barn kledd i hvitt med tente lys vandrer gjennom korridorer på landets skoler og barnehager, mens de synger sangen om St. Lucia. Men hvor mange av dem vet egentlig hvem denne kvinneskikkelsen som står i sentrum for denne koselige førjulstradisjonen var?

Fortellingen som ligger til grunn for feiringen er alt annet enn koselig. I grove trekk er det en fortelling om en ung jente som ifølge tradisjonen led martyrdøden på 300-tallet, under keiser Diokletians kristendomsforfølgelse. Det er lett å tenke at martyrer og forfølgelse av kristne og andre religiøse grupper er noe som hører den fjerne fortiden til, men det er ikke riktig.

Farlig å tro

Statistikk fra World Watch List 2021 slår fast at over 309 millioner kristne lever under svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse, og at 4761 kristne ble drept for sin tro i 2020 (for øvrig en økning på 60 prosent fra året før). Vi vet også at også andre trosgrupper forfølges for sin tro, og også ikke-troende lever farlig i flere land i verden.

Edvard Kunzendorf, internasjonalt ansvarlig i KrFU (Privat)

KrFU markerte i 2020 sin støtte til lederen for den nigerianske humanistbevegelsen Mubarak Bala, som ble arrestert og fengslet på grunn av sin ateisme. Kjernen i dette er med andre ord ikke at kristne forfølges, men at det generelt, flere steder i verden er farlig å tro på noe annet enn det maktapparatet har bestemt at er greit. Det handler om at trosfriheten er en helt fundamental menneskerett. Dette innebærer retten til å tro på det man vil, og retten til å ikke tro på det alle andre tror på.

Hvorfor ikke la lysene vi tenner nettopp være for de forfulgte? — Edvard Kunzendorf

En ypperlig mulighet

Vi har ikke særlig tradisjon i vår skandinaviske protestantiske kultur for å markere helgendager, men Luciadagen er et unntak. Derfor vil jeg komme med en oppfordring: Hvorfor ikke bruke denne dagen hvor vi minnes en ung martyr fra 300-tallet, til å også rette oppmerksomheten vår til dem som fortsatt lever under forfølgelse, og daglig står i fare for å fengsles og drepes for det de tror på?

Luciadagen er en ypperlig mulighet for både politikere, religiøse ledere, og alle andre til å løfte opp trosfriheten. Jeg hadde gjerne sett at flere benyttet seg av den muligheten.

Så skal vi selvsagt fortsette å feire Luciadagen med barnesang, hvite kjortler og tente lys. Men hvorfor ikke la lysene vi tenner nettopp være for de forfulgte?

