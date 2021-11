OPPGJØR: Dag Øyvind Juliussen oppfordrer Den norske kirke til å ta et oppgjør med erstatningsteologien, som legger til grunn at den kristne kirke i dag har inntatt Israels plass og overtatt Israels løfter. Lenger ned i saken kan du se illustrasjonen fra denne franske bibelen i sin helhet. (The Granger Collection / NTB / Privat)