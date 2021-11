I TRÅD MED JESU ORD: «Misjonsbefalinga lærer oss at evangeliet er for 'alle folkeslag'» skriv Benjamin Bjørnsen Anda. Han meinar preses i Den norske kyrkja må vere tydeleg på at dette også gjeld misjon i møte med det jødiske folk. (Giulia Troisi / Privat)