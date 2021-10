Tre utfordringer til Tvinnereim

Vår første utfordring: Hold fokuset på de mest sårbare i bistanden.

Hurdalsplattformen inneholder mange gode satsninger innenfor utviklingspolitikk, som klimasmart landbruk, likestilling, og likeverdig fordeling av vaksiner. Et overordnet fokus på menneskerettigheter og ulikhet er også positivt.

Den nye regjeringen vil bruke én prosent av bruttonasjonalinntekten til internasjonal innsats for å oppnå FN-målene om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det er bra at en-prosentmålet står fast, men formuleringen skaper usikkerhet om prioritering av fattigdomsbekjempelse.

Utviklingsarbeidet bør ha fokus på fattigdomsbekjempelse og de mest sårbare. Regningen for Norges innsats for bærekraft må ikke sendes verdens fattigste.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (Vidar Ruud/NTB)

Skatt er del av løsningen

Vår andre utfordring: Ulikhet er et enormt problem – skatt er en viktig del av løsningen.

Det er svært lovende at den nye regjeringen vil arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet. Alle stater trenger skatteinntekter for å sikre velferd til sin befolkning og håndtere kriser, men stadig mer ressurser plasseres i skatteparadiser. Dette rammer fattige land svært hardt, og utviklingen kan snus med en internasjonal konvensjon.

Regjeringsplattformen legges fram i en tid preget av globale kriser. I denne situasjonen er det et godt valg å satse stort på å løse en av de helt grunnleggende årsakene til global ulikhet og fattigdom, nemlig at fattige land går glipp av enorme skatteinntekter. Vær modige om dette, tenk stort.

Klimafinansiering

Vår tredje utfordring: Vi må ha friske klimapenger.

At regjeringen ønsker å satse på fornybar energi og klimatilpasning innen bistanden er positivt. Vi vil likevel sterkt fraråde at en nødvendig økning i klimafinansiering tas over bistandsbudsjettet i årene som kommer.

Rike land må ikke nedprioritere fattigdomsbekjempelse for å innfri våre klimaforpliktelser. Hvis vi bruker penger fra bistandsbudsjettet til klimafinansiering, er det de mest sårbare som har bidratt minst til klimaendringene, som betaler deler av vår klimaregning.

Penger som skulle gått til helse, nødhjelp og menneskerettigheter. Vi etterspør derfor en forpliktende plan for opptrapping av klimafinansiering.

