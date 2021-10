Manglende sex før ekteskapet er et sjansespill

Et syn på sex som skittent, syndig og skamfullt kan prege mennesker så sterkt at de aldri klarer å glede seg over og nyte seksualiteten. Et slikt syn innprentes ofte i religiøse miljøer, slik Kristine B. Gripsgård skrev om i Vårt Land for noen dager siden. Svært mange troende, både kristne og muslimer, sliter derfor med seksualiteten.

Jeg har i løpet av mine snart 20 år som praktiserende sexolog hjulpet tusenvis med seksuelle problemer. Mange av mine klienter har kommet fra religiøse miljøer. I perioder har mer enn halvparten av de som har oppsøkt meg for hjelp en religiøs bakgrunn.

De vanligste årsakene til at troende søker hjelp er manglende lyst, ulik sexdriv, prestasjonsangst, prematur ejakulasjon og smerter ved samleie. Det samme som resten av befolkningen sliter med. Mye av det de med religiøs bakgrunn trenger hjelp til, forsterkes av troen på en dømmende Gud som ikke aksepterer seksuelle drifter og begjær.

Gro Isachsen, sexolog og forfatter (Privat)

Når erfaring og kunnskap mangler

Sexlivet preges av hva vi tenker om sex, av hva slags assosiasjonsrekker som settes i gang når vi tenker på sex. Om vi assosierer sex med noe skammelig og vulgært er det mange som får problemer med å gjøre det skammelige og vulgære. De kjenner motstand mot tenning, kanskje også fordi sex aldri har blitt snakket om. Det skaper tabuer og et manglende begrepsapparat.

Og hvordan skal de som mangler både kunnskap, erfaring og begreper uttrykke egne behov om hva de trenger for å oppnå seksuell tilfredstillelse?

Selvsagt har jeg også møtt mange troende med et sunt og positivt syn på seksualiteten. Et syn blant annet preget av at det står i Bibelen at «mannen kom til henne og de ble ett». Ikke noe krav om at sex bare hører hjemme i ekteskapet og ingen fordømmelse mot å leve ut sin seksualitet. En slik holdning gir atskillig større sjanser til seksuell nytelse, til leken og sanseligheten. Mitt håp er at et slikt syn sprer seg blant alle troende.

Et positivt syn på sex gjelder jo dessverre ikke alle religiøse miljøer. Noen preges av at de har et kyskhetsideal i bunnen for sin tro, ofte forbundet med et syn på at sex før ekteskapet er syndig og ulovlig. I verste fall kan det å få seg en kjæreste som man har sex med uten å være gift, sverte familiens ære. Dette synet har jeg møtt hos mange som sliter med sexlivet sitt, særlig blant mange praktiserende muslimer og de som har blitt oppdratt i enkelte frikirkelige miljøer.

Troen på at onani er skadelig

Men ikke bare parsex har vært sett på som ulovlig og syndig. Mange er også preget av troen på at onani er syndig og skadelig. Det skadelige ved onanien sitter så sterkt i enkelte miljøer at jeg har opplevd å bli forfulgt av en rasende muslimsk drosjesjåfør fordi jeg i min tidligere sexspalte i Dagbladet hadde oppfordret til onani. Jeg måtte da vite at de som praktiserer onani ville få skader i ryggmargen og stor sjanse for å utvikle sinnssykdom.

En reaksjon på en av mine første bøker var et håndskrevet brev med beskjed om at min sjel kom til å brenne for alltid i «Helvede». I denne boken oppfordret jeg også til onani.

Mange tror slike fordommer forsvant fra vårt samfunn for snart hundre år siden, men de lever fortsatt og har gjort at mange aldri har funnet ut av egen kropp og hvordan kroppen reagerer på seksuelle stimuli. Når onani blir forbudt, er det mange menn som prøver å gjøre seg ferdig så raskt som mulig. Det kan føre til at mannen får for tidlig avgang under samleie, og at kvinnen ikke opplever tilstrekkelig tilfredsstillelse

Problematisk kyskhetsideal

Kyskhetsidealet virker også som en forsterkende faktor mot å nyte seksuelle handlinger, særlig for kvinner. Flere ganger har jeg hjulpet kvinner fra bibelbeltet i USA som har skrevet under på at de ikke skulle ha sex før ekteskapet. Etter å ha giftet seg forsvant slett ikke synet på sex som syndig. Hun føler fortsatt ingen tillatelse til å nyte det forbudte.

Det behøver ikke være noe så drastisk som en underskrevet kyskhetsløfte som stopper sexlivet og den seksuelle utvikling. Det kan være nok at en vennegjeng, for eksempel medlemmene i en tensinggruppe blir enige om at sex før ekteskapet er synd.

Å være jomfru og dermed «ren» er fortsatt viktig for mange. Jeg har opplevd at jenter fra muslimske miljøer har kommet for å spørre om det på noen måte gikk an å sy på det som nå kalles for skjedekrans, men som de kalte for jomfruhinna.

Et annet eksempel på hvordan sex fordømmes i religiøse miljøer var da det ble oppdaget at en ung gutt våknet på felles sovesal med ereksjon. En helt normal fysisk reaksjon ble tolket som om han hadde hatt syndige tanker. Gutten ble tvunget til å stå timesvis med bøyd hode foran forsamlingen og be utallige ganger om unnskyldning. En slik reaksjon fra forsamlingen preget ikke bare hans seksualitet, men også alle de andre ungdommene i menigheten.

Ikke den opplevelsen hun hadde forventet

Ideen om at sex bare hører hjemme i ekteskapet har også ført til mye dårlig sex. Kvinner med et kyskhetsideal opplever ofte at mannen de har giftet seg med også har holdt seg unna sex, og derfor vet lite om hvordan kvinnekroppen fungerer.

Førstegangs samleie har kanskje vært smertefull siden musklene strammer og skjedekransen kan være lukket. For henne har samleiet kommet alt for raskt. Hennes seksuelle debut kan derfor være forbundet med smerter og blir aldeles ikke den opplevelsen hun hadde forventet etter alle år med forsakelse.

Jeg skjønner uansett ikke hvordan troende tør gifte seg med noen de aldri har hatt sex med. Vi mennesker er jo så forskjellige i våre preferanser i hva vi tenner på, hvor ofte og hvor sterkt vi tenner, hva slags behov vi har for nærhet og kos, hvor frisinnede vi er og hva slags roller vi ønsker når vi har sex. Manglende sex før ekteskapet er og blir et sjansespill.

