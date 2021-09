VALGKAMP: «Det må kunne forventes at Kjell Ingolf Ropstad har et personlig, bevisst forhold til åndelig retorikk og kjenner effekten dette har», også på negativt vis, skriver Irene Solli. Her er partilederen på valgkamp i Kristiansand. (Tor Erik Schrøder / NTB / Privat)