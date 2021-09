100-ÅRING: «Innskriften på synagogens yttervegg markerer at den vil være et 'bønnens hus for alle folk'. Men ber vi for våre norske jøder og hele det jødiske folk?» spør Ole Christian Kvarme, og benytter samtidig anledningen til å gratulere. (Gorm Kallestad / NTB / Evelyn Pecori)