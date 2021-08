Hei, kristne kamerater!

La meg bare åpne med full ærlighet, for du skal jo ikke lyve: Jeg er ateist og tror ikke på Gud. Men, jeg er superfan av Jesus!

For, verdiene han brakte frem er verdier som jeg som sosialdemokrat i dag brenner veldig for.

Jesus ville ikke stemt FrP

På Jesus sin tid, i et imperium preget av enorm ulikhet og undertrykkelse var han en stemme som talte for en likestilling; ikke bare mellom menn og kvinner, men mellom mennesker. I Romerriket var det status, penger og bakgrunn som definerte livet ditt. Noen kunne bevege seg litt på den sosiale rangstigen, men livet var stort sett låst fra krybbe til grav. Gitt at du hadde råd til krybbe, da.

Ivar Østby, Fagligpolitisk ansvarlig AUF i Trøndelag og historiestudent (Privat)

Og, om du var en person med hudsykdommer, fattig kvinne eller en sexarbeider var du nesten ikke menneske en gang; dette talte Jesus imot og han stod standhaftig på en verdi som jeg holder nært og som jeg mener i stor grad har bidratt til å bygge det sterke Norge vi i dag kjenner til: Solidariteten.

For, Listhaug kan snakke så mye hun vil om å verne norsk kultur og de kan påberope kristendommen som argument for å undertrykke flyktninger i nød, men for å si det slik: Jeg tror ikke Jesus hadde stemt FrP.

Jesus mot storkapitalistene

I tillegg så minnes jeg med et smil en av de få gangene Jesus ble sint: Da han så at storkapitalister hadde inntatt templene og tjente fett med penger på folk sin desperasjon etter frelse i ulevelige tider.

Skildringen er definitivt verdt å lese på egen hånd i Bibelen, men det kan for meg virke som om Jesus heller ikke var særlig for kommersialisering av fellesskap; kanskje var det viktigere for han at templene var for alle, heller enn at de var «effektiviserte»?

Og, la meg si det: Jeg er så utrolig stolt av den norske kirka. — Ivar Østby

Uansett så landet han på konklusjonen at det var enklere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik person å komme inn i himmelen; jeg er kanskje ikke så rød at jeg holder med han der, men jeg ser poenget.

Jesus ville likt Den norske kirke

Og, la meg si det: Jeg er så utrolig stolt av den norske kirka. For, av alle verdens kirker, tror jeg oppriktig at det må være en av dem Jesus selv hadde likt best.

Det er en kirke som har vært med på å nedkjempe apartheid, som har erklært at kjærlighet mellom voksne sjeler er kjærlighet, selv mellom to av like kjønn og det er en kirke som kjemper mot ulikhet.

Så, selv om jeg sliter med å tro på Gud, tror jeg på de mange kristne og de mange prestene som hver eneste dag er med på å kjempe for et bedre liv, ikke bare etter døden, men i livet.

Pengeverdier over mennesker

Da er det så viktig for meg å påpeke at det er partier i dag som setter selskaper og pengeverdier over menneskeliv og deres verdier.

Det er partier i dag som setter selskaper og pengeverdier over menneskeliv og deres verdier. — Ivar Østby

Når Høyre, Venstre, FrP og KrF kutter brillestøtte for svaksynte barn, støtte til multihandikappede og gjør det umulig for barn med dårlig økonomi å få hjelp med tennene så vet de hva de gjør.

Dette er kompetente politikere som aktivt velger å føre en markedsliberal ideologi og som prioriterer skattekutt til den øverste 1-prosenten over å bygge et sosialdemokrati med varme og plass til alle.

Jeg stemmer Ap

Kristne kamerater, jeg har engasjert meg i politikken fra jeg var 16 og da gjorde jeg det fordi jeg vil ha en verden hvor alle, uansett hvem de er, er garantert et godt liv på jorden.

Jeg tenkte at alt det som skjer etter vi dør fikser Gud hvis han/hun/dem finnes, uansett.

I dag stemmer jeg på Arbeiderpartiet av nøyaktig samme grunn, og håper dere vil bli med meg på å bygge dette fellesskapet som har plass til alle, og ikke bare de med størst lommebok.

