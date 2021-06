Pinsebevegelsen: Vi har hatt for dårlige rutiner

BOT OG BEDRING: Øystein Gjerme (t.v) og Ingunn E. Ulfsten (t.h) erkjenner at Pinsebevegelsen nasjonalt har et moralsk ansvar for kriser og konflikter i selvstendige menigheter tilknyttet Pinsebevegelsen. (Morten Marius Larsen / Tuva Skare)