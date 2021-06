Velkommen etter, Ulstein!

Verdens vaksineprodusenter utviklet covid-vaksiner i rekordfart, men foreløpig produseres ikke nok vaksiner til alle som trenger det. Det betyr at vi må sette alt inn på å produsere mer. Legemiddel- og vaksineprodusenter må samarbeide om å dele kunnskap.

I den grad den eneretten som et patent innebærer, står i veien, kan patentinnehaver lisensiere rettighetene til andre for å øke produksjon og redusere pris. WTO-avtalen TRIPS regulerer patentrettigheter i de aller fleste land i verden, og åpner også for deling og unntak.

Bjørg Sandkjær, andrekandidat for Senterpartiet i Oslo (Senterpartiet)

Sp ville lempe på rettighetene

Det siste året har debatten særlig dreid seg om to initiativ: å legge til rette for deling av kunnskap for å øke produksjon, og tilgang til vaksiner og legemidler.

Det første er et initiativ som WHO administrerer, og som legger til rette for deling av oppskrifter og kunnskap i «Covid 19-Technology Access Pool».

I året som har gått siden opprettelsen, har det kommet lite ut av denne frivillige ordningen. Parallelt med dette har Sør-Afrika og India jobbet i Verdens handelsorganisasjon WTO for å løsne på patentbeskyttelsen på Covid-relaterte produkter.

Dag Inge Ulstein har argumentert med at det ikke løser problemet med manglende produksjonskapasitet for vaksiner — Bjørg Sandkjær

Norge har ikke støttet dette initiativet. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein har argumentert med at det ikke løser problemet med manglende produksjonskapasitet for vaksiner, selv når vaksineprodusenter selv oppgir at de har ledig kapasitet og at det er patenter som står i veien for at de bruker den.

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å utrede hvordan lempe på patentrettigheter, og hvordan bruke andre tiltak for å sikre rettferdig tilgang til vaksiner og legemidler under en global pandemi. Også dette har regjeringspartiene og Arbeiderpartiet avvist.

Savner Norges tydelige stemme

Både argumentene for og mot frigivelse av patenter er velkjente. Det som er helt revolusjonerende nytt, er at landet som ellers i internasjonale fora er en av de aller sterkeste forkjemperne for sterke patentregimer, nemlig USA, nå har gått med på å lette på patentrestriksjoner for Covid-vaksiner. Dette snur hele den vante patentdebatten på hodet.

Jeg tror på at Norge bruker lederskapet i TRIPS-rådet til å se etter konstruktive kompromisser slik Norge er kjent for, men det er påfallende at den norske regjeringens retorikk snudde først etter at USA endret standpunkt.

Under den rødgrønne regjeringen var Norge en pådriver for tilgang til vaksiner, legemidler, og medisinske produkter i utviklingsland gjennom å bruke fleksibiliteten som finnes i det internasjonale patentregimet og TRIPS-avtalen.

Jeg savner Norges tydelige stemme for å sikre at patentrettigheter ikke står i veien for tilgang til legemidler og vaksiner i utviklingsland.

