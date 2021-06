NRK har et særlig ansvar for vår kristne kulturarv

Det har skjedd igjen. Human-Etisk forbund (HEF) tar nok en gang til orde for å bygge ned og smalne inn rommet for kristendommen og tro i samfunnet.

Denne gang er det troende menneskers mulighet til å få åndelig påfyll gjennom det som tross alt er hele Norges kringkastingskanal som står for tur. Human-Etisk forbunds Lars-Petter Helgestad skriver i Vårt land at HEF gjerne vil ha stoff om religion på norsk TV, men da gir det ingen mening at de ikke ønsker stoff om selve innholdet i religionen på samme skjerm.

Jorunn Gleditsch Lossius, kulturpolitisk talsperson i KrF

NRK-plakaten bør endres

I motsetning til HEF mener vi at den kristne kulturarven har for liten plass i norske medier. Vi vil styrke formidlingen av den kristne kulturarven i NRK.

Samfunnsoppdraget til NRK må gjøres tydeligere ved at NRK-plakaten endres. I dagens oppdrag til NRK heter det: «§ 18 NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.» KrF vil endre dette til at NRKs tilbud skal gjenspeile Norges kristne kulturarv og mangfold av livssyn i det norske samfunnet.

Det er både historieløst og unødvendig av Human-Etisk forbund å ville bygge ned vår kristne kulturarv. — Jorunn Gleditsch Lossius

NRKs redaksjonelle frihet skal ivaretas, og den statlige styringen skal være på et overordnet nivå. Men da den rødgrønne regjeringen med Trond Giske i spissen uformet NRK-plakaten som er førende for NRKs virksomhet, mente KrF at den kristne kulturarven burde være tydeligere fremme.

Det mener vi fortsatt. Vi mener NRK, som den viktigste allmennkringkasteren i Norge, må forvalte den kristne kulturarven på en mye tydeligere måte enn i dag.

Historieløst av HEF

Det er både historieløst og unødvendig av Human-Etisk forbund å ville bygge ned vår kristne kulturarv. Norge er nemlig bygget på den kristne kulturarven, og nettopp derfor bruker vi millioner av kroner hvert år på å vedlikeholde kirkene våre.

Noen av de viktigste kulturminnene vi har her i landet er stavkirkene og middelalderkirkene. De er viktige kulturelle symboler og en berikelse av norsk historie, verdiene landet vårt er bygget på og som sterkt preger oss den dag i dag.

Kristendommen er en viktig del av vår felles kulturelle arv. En arv som vi må ta vare på for kommende generasjoner. Kristen tro betyr mye for mange mennesker, både i hverdagen og ved viktige livshendelser.

Kampen som Human-Etisk Forbund har for et verdinøytralt Norge er feilslått. Heller enn å plukke bort religiøse markeringer, andakter i radio og gudstjenester, mener vi i KrF at vi trenger mer av dette innholdet. Både i NRK og i andre mediekanaler.

