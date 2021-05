Et vendtepunkt i kirkens hukommelse

TOK OPPGJØR: Det andre Vatikankonsil ble holdt i Vatikanet fra 1962 til 1965. Her vedtok man blant annet erklæringen «Nostra Aetate», som tok et kraftig oppgjør med Den katolske kirkes historie med antijudaisme. På bildet spaserer konsilfedre og deres sekretærer hjem fra Peterskirken, etter nok en dag med møter under konsilet. (Lothar Wolleh / Wikimedia Commons)