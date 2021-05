Returnerer med smitte i bagasjen

Virusmutasjonen som har herjet i India den siste tiden har kommet over grensen til Nepal og fører nå til enorm smitteøkning i landet.

VG melder om at hæren er i full gang med å kremere korona-ofre, mens myndighetene sliter med å få kontroll over den eksplosive smitten i landet. Dette er historien om en varslet katastrofe.

Jan Thomas Odegard, leder i Utviklingsfondet (Utviklingsfondet)

Ingen sykehussenger å oppdrive

På landsbasis er så mange som 47 prosent av de som nå tester seg positive for korona, enkelte steder langt flere. Det er grunn til å tro at det er store mørketall. I stedet for å iverksette effektive tiltak, virker statsminister K.P. Sharma Oli å være mest opptatt av å sikre sin egen stilling.

Min kollega i Nepal forteller meg om sykehus som har nådd makskapasitet for lengst. Det er ikke en ledig seng å oppdrive på sykehusene i verken hovedstaden Kathmandu eller i de andre større byene i landet. Situasjonen er rett og slett desperat.

Våre partnerorganisasjoner i landet sender oss daglige oppdateringer om et land i krise. Vårt arbeid må nå settes på vent, noe som betyr at mange tusen mennesker ikke får støtten de så sårt trenger for å klare å produsere nok mat i et endret klima. Det kan få alvorlige følger for matsikkerheten på sikt.

[ Hjelpeorganisasjonene jobber på spreng i India: – Barn mister begge foreldrene sine over natta ]

Krysser grensa med livet som innsats

Hvert år føyer hele 200.000 nepalske ungdommer seg inn i gruppen av nesten tre millioner fremmedarbeidere i utlandet. Mange av disse jobber under slavelignende forhold og risikerer liv og helse for luselønn.

Og det er nå, langs grensa mellom India og Nepal, at smitten nå sprer seg aller raskest. For selv om risikoen for smitte er stor, er risikoen for å ikke kunne sette mat på bordet større. Valget om å krysse grensa blir et umulig valg.

Selv om risikoen for smitte er stor, er risikoen for å ikke kunne sette mat på bordet større. — Jan Thomas Odegard

Test- og karanteneregiment for de som krysser grensa er mangelfull, og fremmedarbeiderne returnerer til sine landsbyer med smitte i bagasjen. Slik forverres en allerede vanskelig situasjon.

Dette så vi også skje i fjor. Da ble fremmedarbeidere i land som Qatar og India nødt til å reise tilbake til Nepal etter å ha mistet jobbene sine, og slik spredte viruset seg til store deler av landet. Det har ikke blitt flere jobber å få tak i på landsbygda i Nepal siden koronaviruset rammet.

Dermed ble folk nødt til å reise ut igjen så snart grensene ble åpnet, og nå skjer det samme igjen. Smitten øker eksplosivt.

Løsningen ligger i landbruket

Dersom det ikke er jobb å få der du bor, blir du nødt til å flytte på deg. Slik er virkeligheten. Behovet for arbeidsplasser på landsbygda i Nepal er stort. Små investeringer i lokalt landbruk kan skape mange muligheter.

Det blir tydeligere enn noen gang at det hadde vært langt bedre for disse og Nepal om de kunne jobbe i Nepal. Norges og annen internasjonal innsats framover må derfor rettes mer inn mot jobbskaping for ungdom på landsbyen.

Akkurat nå er det viktigste å begrense spredningen av viruset og sørge for at flere får tilgang til vaksiner. Så snart situasjonen er under kontroll bør neste skritt være å sørge for at folk ikke ser seg nødt til å reise til slavelignende forhold i andre land, men heller får muligheten til å finne seg jobb der de bor.

Da må både myndighetene og internasjonale samfunn i større grad å bygge landet og utvikle levende og robuste lokalsamfunn på landsbygda der de fleste bor. Det vil være den viktigste vaksinen mot framtidige pandemier som utvilsomt vil komme.

[ Korona: Hvordan ble Sverige annerledeslandet? ]