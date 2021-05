Israel, en apartheidstat

Palestinske kristne i det økumeniske fellesskapet Kairos Palestine offentliggjorde 27.mars en appell rettet til Kirkenes Verdensråd, andre økumeniske nettverk og til pave Frans. Overskriften er «Støtt de palestinske kristne: Kjemp mot den etniske rensingen av Øst-Jerusalem».

Utgangspunktet for denne appellen var den forestående utkastelsen av 15 familier i nabolagene Sheikh Jarrah og Silwan i Øst-Jerusalem, til fordel for jødiske bosettere. Disse familiene består av 37 husholdninger; de fleste av dem er flyktninger som ble fordrevet fra landsbyene sine i 1948. Den israelske regjeringen varslet at de første familiene skulle kastes ut fra bydelen Sheikh Jarrah 2.mai.

Gro Wernø, leder i Sabeel og Kairos Norge (privat)

Hvorfor ikke apartheid?

– Vi forstår ikke den uviljen mange ledere i den globale kirken har mot å bruke ordet apartheid for å beskrive staten Israels lover og politiske praksis i forhold til de palestinske innbyggerne og de nesten 5,2 millioner muslimer og kristne på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og Gaza, uttaler Kairos Palestine.

Og de sier at de tar avstand fra denne nølingen, eller uviljen, når det gjelder å fordømme Israels politikk, og mener at den skyldes frykten for å bli anklaget for antisemittisme.

Kairos Palestine viser til jødiske organisasjoner, bl.a. den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem, som gjennom lang tid har avdekket og dokumentert Israels politikk overfor den palestinske befolkningen innenfor statens grenser og på okkupert område. B´Tselem slår i en rapport fra januar 2021 fast at Israel ikke er et demokrati, men et apartheidregime.

I slutten av april offentliggjorde Human Rights Watch sin 213 siders rapport «A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution».

«Ikke mulig å unngå»

Den israelske journalisten Gideon Levy skriver i avisen Haaretz 28. april at det ikke lenger er mulig for Israel å unngå betegnelsen apartheidstat. Og, påpeker han, de tre elementene som ifølge Den internasjonale straffedomstolen må være til stede for at apartheidbegrepet skal kunne brukes, blir klart og entydig dokumentert av HRW:

En etnisk gruppes dominans over en annen folkegruppe opprettholdes, systematisk undertrykking av den marginaliserte gruppen og systematiske brudd på menneskerettighetene.

Nå må vel tiden snart være moden for at både kirke og politiske myndigheter kan stå opp for det palestinske folket — Gro Wernø

De israelske myndighetene har avvist rapporten, og sier at den er «latterlig og falsk», og de anklager HRW for å være anti-Israel og antisemittisk. Men «bare løgnaktige propagandister kan hevde at Israel er et demokrati, når millioner av mennesker har levd der i årtier, under et av de mest tyranniske militære regimer i verden», sier Gideon Levy.

Tiden er moden

I 2009 lanserte Kairos Palestine dokumentet «Et sannhetens øyeblikk», der de beskrev livet under den israelske okkupasjonen og ba verdenssamfunnet – og særlig den kristne kirken – om støtte. Den gangen hilste Nobelprisvinneren biskop Desmond Tutu til de palestinske kristne: «Under vår kamp i Sør-Afrika kjente vi oss trygge på deres solidaritet, og nå står vi skulder ved skulder med dere».

Nå må vel tiden snart være moden for at både kirke og politiske myndigheter kan stå opp for det palestinske folket og fordømme Israels apartheidpolitikk.

