En av konsekvensene av økt globalisering er at mye makt befinner seg langt unna. De store konsernene og de internasjonale sammenslutningene legger sterke føringer for samfunnet, økonomien og det enkelte liv, uten at vanlige innbyggere opplever at de har så mye de skulle sagt. Denne situasjonen kan føre til avmakt og lav tro på demokrati og politikk.

Når vår stemmegivning og handling påvirker verden, er det et håpstegn, og inspirerer til videre engasjement

Ønsket effekt

På denne bakgrunnen er det ekstra gledelig når politiske tiltak har ønsket effekt. Ikke bare er det bra for det berørte feltet, det er også bra for vår tiltro til myndigheter, demokratiske prosesser og menneskelig handlekraft. Når vår stemmegivning og handling påvirker vår verden, er det et håpstegn, og inspirerer oss til videre engasjement.

En liten ting i den store sammenhengen, men ikke desto mindre av betydning for sitt felt, er hvordan bruken av plastposer har stupt det siste året. Nå kjøper vi nordmenn kun én handlepose i uka. Nedgangen har vart lenge, og bare i løpet av de siste to årene har vi mer enn halvert forbruket. Det er svært gode tall.

Handelens miljøfond har innført en plastpose-kontingent som i dag er på fire kroner per pose. De har skrudd opp denne kontingenten for å nå EUs plastposedirektiv. Fortsatt ligger våre naboland foran oss, men utviklingen vi har sett i Norge forteller at det er mulig å få fem millioner mennesker til å endre vanene sine.

Skatt og fedre

Også andre målrettete, konkrete, isolerte tiltak har vist seg å være effektive. Et av dem er innføringen av skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn som skjedde i 2003. Ordningen har ført til økte gaveinntekter for organisasjonene. I 2023 ga nordmenn 5,6 milliarder kroner som ble omfattet av fritaket. Det skal også nevnes at regjeringen i 2021 senket grensen for skattefritak fra 50.000 til 25.000, noe som ennå ikke er justert opp.

En politisk endring som har hatt større betydning for den enkeltes liv, er innføringen av fedrekvote ved foreldrepermisjon. Etter innføringen av fire ukers pappapermisjon i 1993, har kvoten som er forbeholdt fedre økt jevnlig. I dag tar over 65 prosent av fedrene sin fulle permisjon eller mer, og er fortsatt økende. Det er allment akseptert at ordningen gir fedre mer tid med barna og fører til økt likestilling mellom foreldre og i arbeidslivet.

Noen ganger kan store og sammensatte problemer ikke løses så lett. Andre ganger kan man finne små tiltak som er så målrettede og effektive at de får god effekt og gode ringvirkninger. I tillegg øker disse tiltakene den generelle troen på at politikerne, og gjennom dem også vanlige stemmeberettigede, har muligheter for å forme liv og samfunn. Dermed blir nedgangen i noe så lite som plastposeforbruk en sak som skaper glede og engasjement.