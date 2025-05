Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken meldte Klassekampen at Oslo Pride ønsker å bli en egen stiftelse. I et vedtak på årsmøtet i Oslo og Viken Fri ber Oslo Pride om å få stå på egne bein. I dag er de heleid av Fri Oslo og Viken. Oslo Pride er Norges største pride-markering, og har helt siden starten i 1974 vært organisatorisk knyttet til Fri eller organisasjonens forløpere. Det har vært til gjensidig nytte at organisasjonen har stått bak arrangementet.

Et skille mellom Oslo Pride og Fri vil gagne alle parter

Problemer med sammenhengen

De senere årene har imidlertid sammenhengen mellom de to skapt problemer for Pride. Stadig vekk har arrangementet og paraden blitt kritisert på grunnlag av de mer kontroversielle standpunktene til Fri. Så lenge Fri har eid Pride, har det vært vanskelig for festivalen å bedyre at det ikke finnes noen nødvendig logikk mellom standpunktene til Fri og det Pride ønsker å være.

Spørsmål knyttet til polyamori, et rent ikke-biologisk syn på kjønn og en svært liberal familie-forståelse har stadig vekk blitt brukt som argument mot Pride. Kanskje skal disse sakene nå bare brukes som argument mot Fri.

Dan Bjørke er daglig leder for Oslo Pride. Overfor Klassekampen peker han på at Fri er en medlemsorganisasjon med et demokratisk vedtatt program, mens Pride har en annen og mye bredere agenda. De har ulike roller, sier Bjørke, og dermed bør også forholdet mellom dem være annerledes enn i dag.

Vi trenger trygge rom

På sitt beste er Pride en bred feiring av kjærlighet, mangfold og toleranse. Når vi mennesker tross alt er nokså forskjellige, er det viktig at vi kan leve sammen i respekt, uten å tvinge andre til å være som oss selv. Samfunnet vårt har blitt mer variert, det er større aksept for annerledeshet, mange som før har følt seg tvunget til å leve i skjul kan i dag leve åpent. Det er et gode dersom vi sammen kan skape rom for hverandre. Alternativet er ensretting, hat og konflikter. Veldig mange mennesker er enige i dette, uten at de nødvendigvis mener at surrogati bør tillates.

Et skille mellom Oslo Pride og Fri vil gagne alle parter: Fri trenger ikke ta strategiske hensyn overfor Pride og Pride trenger ikke forsvare Fris synspunkter. Folk som ikke har villet støtte Pride på grunn av Fri, kan nå revurdere det.