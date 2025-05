Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ble nylig kjent at Mike Pence gikk ut mot Donald Trumps Russlandspolitikk. Pence mener blant annet at Trump undervurderer Russlands hensikter. Han sier at Putin ikke vil ha fred, og at Trump har styrket Russlands linje med sine uttalelser. Og Pence frykter at dersom Putin lykkes i Ukraina, vil han etterhvert invadere et Nato-land.

Men Pence stopper ikke der, han kommer også med grunnleggende kritikk av Trumps tollpolitikk, som han mener ikke gagner vanlige amerikanere. Han tror befolkningen kommer til å kreve endringer når de opplever at levekostnadene nå blir dyrere, som en konsekvens av Trumps tollpolitikk.

De siste ukene har det kommet flere målinger i USA som viser at oppslutningen Trump har falt betydelig. En oversikt i New York Times viser at på tre måneder har Trumps oppslutning sunket med syv prosentpoeng. Det viser en oversikt basert på over 170 målinger. Det gjør Trump til den minst populære presidenten i USA, tre måneder ut i presidentperioden.

Benådning av kongresstormerne

Uttalelsene fra Pence kommer dagen etter at han fikk prisen John F. Kennedy Profile in Courage award for sine handlinger den 6. januar 2021. Den gangen nektet han å bøye etter for presset om underkjenne valgresultatet som gjorde Joe Biden til USAs neste president.

Også i denne runden kritisere den tidligere visepresidenten Trump for at han benådet over tusen av sine støttespillere som deltok i kongresstormingen i 2021. Pence sier blant annet: «Jeg var svært skuffet over at president Trump benådet folk som deltok i vold mot politifolk den dagen»

Modig handling

At Pence tar så tydelig til motmæle mot Donald Trump er ekstremt modig. Det er svært få republikanere som tør å tale Trump midt imot. Noe av grunnen er trolig at Trump har skapt et klima i det republikanske partiet der få tør å si imot ham. Han omgir seg nå med mennesker som er svært lojale til ham. Flere amerikanske medier har pekt at det er en fryktkultur i det republikanere parti.

Riktignok er Pence allerede er ute av Trumps gode lag. Men flere som har havnet på utsiden, har snudd og blitt tatt inn i varmen hos Trump. Det framstår som om Pence følger sin egen samvittighet, slik han også gjorde 6. januar.

Men dette handler ikke bare om samvittighet. Mike Pence står også opp for sannheten. At det finnes stemmer i USA som Mike Pence, som tør å kritisere Trumps flørting med Putins autoritære Russland, er avgjørende. Selv om dette kanskje ikke får noen umiddelbare konsekvenser, er det viktig for både USAs og Europas utvikling på sikt.

Det er grunn til å ha dyp respekt for Mike Pence.