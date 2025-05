Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Under Frps landsmøte i helgen gikk Sylvi Listhaug på talerstolen for å advare sitt eget mot mot å si ja til surrogati i Norge. Hun sa at dette var et etisk spørsmål for henne, og at hun mente det brøt md prinsippet om at kvinnen som føder er barnets mor. Hun fryktet videre kvinner kunne utsettes for utilbørlig press.

Vanskelig avgrensning

I surrogatidebatten på Frps landsmøte var et av de sentrale stridsspørsmålene om forslaget ville åpne for surrogati mot betaling i Norge. Listhaug advarte om at slik forslaget var formulert, ville det være en risiko for det. Partiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, tolket ikke debatten slik. Han mente alle var opptatt av å lage en god ordning. Etter avstemningen var Listhaug enig med partifelle Hoksrud.

Vi trenger flere politikere i Norge som tør å si hva de mener om vanskelige, etiske spørsmål – uten å bare tenke på hva som til enhver tid har flertall

Det er riktig nok et av de vanskeligste spørsmålene i surrogatidebatten, og sannsynligvis noe av det vanskeligste å avgrense om surrogati blir innført i Norge.

Sylvi Listhaug sa etter at partiet stemte ja til å innføre surrogati i Norge, at vedtaket var som forventet. Likevel sa hun at for henne var det viktig å si fra om hva hun mente, og at hun stod for det hun hadde sagt også etterpå. Det var tydelig for alle på Frps landsmøte at Listhaug virkelig mente det hun sa.

Borgerlig surrogatienighet

Det fortjener respekt. Vi trenger flere politikere i Norge som tør å si hva de mener om vanskelige, etiske spørsmål – uten å bare tenke på hva som til enhver tid har flertall.

Det er derimot bekymringsfullt at både Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre på sine landsmøter har sagt ja til ulike former for surrogati i Norge. For samarbeidspartiet på borgerlig side, Kristelig Folkeparti, bør det skape bekymring. En borgerlig regjering kan dermed bli den første til å innføre surrogati i Norge.

Det vil denne avisen – i likhet med Sylvi Listhaug – advare mot.