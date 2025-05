Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den brutale massakren på israelere 7. oktober 2023 har traumatisert israelerne og økt fiendtlige stemninger mot palestinerne. Israels svar gjennom krigen i Gaza har hatt en tilsvarende effekt blant palestinerne. Det bidrar til å gjøre en allerede vanskelig situasjon enda mer fastlåst.

Likevel finnes det eksempler på at folk på grasrota møtes på tvers av skillelinjene. Den israelske avisen Haaretz hadde denne uka en reportasje om slike initiativer i Jerusalem. Ett av eksemplene er palestinske og jødiske ungdommer som møtes for å spille frisbee på grensen mellom Øst- og Vest-Jerusalem.

Kanskje det er fra nye generasjoner vi kan vente forandring i det de eldre har stelt i stand.

Iniativtaker er Houssam Mousa, en 35 år gammel palestiner fra Silwan i Øst-Jerusalem. For fem år siden lette han etter en måte for å skape kontakt på tvers av grensene, og valgte frisbee fordi det er et lagspill som krever samarbeid. «Jeg er ikke ute etter å løse Midtøstens problemer. Men så lenge vi møtes her, har vi lyktes», sier han.

Kulma kalles et annet initiativ tatt av israeleren Dror Amedi. Under ramadan samlet de jøder og palestinere til felles måltid ved solnedgang, der alle spiste kosher mat. Kulma har holdt på noen år, og Amedi vedgår at det har vært vanskeligere å få jødiske deltakere etter 7. oktober-angrepet. Men i tider som disse er det viktigere enn noen gang å møtes, mener han.

Han vedgår også at mange vil se det de driver med som naivt. «Jeg prøver ikke å få deg til å forandre mening, men bare å senke terskelen og frykten. Da tror jeg store ting kan skje», sier han.

På palestinsk side blir slik kontakt med fienden ofte sett som et forsøk på å få palestinerne til å akseptere den urettferdige situasjonen. Men det er en misforståelse at forsoning betyr at man er nøytral, sier Salim Munayer i organisasjonen Musalaha sitt siste nyhetsbrev. Musalaha er en kristen basert organisasjon som arbeider for forsoning mellom jøder og palestinere.

– Forsoning er ikke å be begge parter om å kompromisse, når den ene parten er mye mektigere enn den andre. Forsoning er å arbeide mot rettferdighet, sier han.

Om det skal bli en forandring i den betente konflikten i Det hellige land, kan det ikke bare skje på topp-plan. Det er på grasrota blant vanlige folk at reelle møter kan skje. Og kanskje det er fra nye generasjoner, slik som de unge frisbeespillerne, vi kan vente forandring i det de eldre har stelt i stand.