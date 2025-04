Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Etter at Donald Trump igjen inntok Det hvite hus, har han på de første hundre dagene gjort større endringer enn noen annen amerikansk president. Noen kaller det kaos. Andre peker på at han midt oppe i dette kaoset tilgodeser sine rike venner økonomisk.

Demokratisk nedbygging

Men det som er aller mest skummelt er hvordan Trump på felt etter felt angriper og bygger ned det amerikanske demokratiet. Det kan i verste fall bety at den amerikanske motstandskraften mot et autoritært styre bygges ned. Han undergraver både media, universiteter, byråkrati og domstoler. Detter har vi sett tidligere i autoritære land som for eksempel Ungarn og Tyrkia.

Gjennom år har Trump herjet med amerikanske medier. Han har jevnlig uttalt at fakta fra mediene er falske nyheter. Den senere tiden har hans administrasjon også begynt å utelukke mediehus de ikke liker fra Det hvite hus. Et av flere eksempler er følgende nyhet fra februar: Det store internasjonale nyhetsbyrået Associated Press (AP) ble utestengt på ubestemt tid. Bakgrunnen var at AP konsekvent omtaler Mexicogolfen som «Mexicogolfen» i sine nyhetsmeldinger, og ikke Amerikagulfen, slik Trump ønsker.

Universitetene blir truet med kutt

Etter at Trump gikk på som president i år har har også gått til angrep på flere universiteter i USA, og undergraver deres frie rolle i samfunnet. Et av eksemplene er at en av spydspissene blant amerikanske universiteter Harvard har blitt fratatt støtte på det som tilsvarer over 24 milliarder norske kroner fordi de nekter å bøye seg etter Trumps krav. Bakgrunnen er blant annet at Harvard har nektet å følge Det hvite hus’ krav om å legge ned sine programmer for mangfold, likestilling og inkludering. Og at de nekter å rapportere utenlandske studenters holdninger direkte til føderale myndighetene. Trump-administrasjonen har også innført tiltak som avgrenser muligheten til å drive forsking på tvers av akademiske institusjoner.

Forskere advarer nå om at forskningsdata kan forsvinne innen både medisin og klima. I Norge har Kunnskapsdepartementet holdt krisemøte. Forskningsrådets direktør kaller situasjonen dramatisk.

Dommer arrestert

En annen urovekkende hendelse er at FBI har arrestert dommere, som nekter å følge Trump-administrasjonens linje. Flere mener dette er et direkte angrep på domstolenes selvstendige rolle, og på maktfordelingen i et demokrati. Dommerne har fram til nå vært siste skanse i USA. Men det ser ikke ut til at Trump tar noen hensyn i sin nedbygging av demokratiet.