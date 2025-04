Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den siste tiden har tre personer, som i utgangspunktet var friske, dødd av meslinger i de amerikanske delstatene. To av dem var barn i Texas og en voksen bodde i New Mexico. Meslinger er den mest alvorlige av barnesykdommene. Den påvirker immunforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer. Sykdommen kan i noen tilfeller føre til dødsfall og varig hjerneskade. Samtidig viser en fersk undersøkelse at en tredjedel av de spurte amerikanerne har hørt påstanden om at meslingvaksinen er farligere enn selve sykdommen.

Vaksinegrad på under 48 prosent

I de fleste vestlige land har meslingsmitten vært holdt i sjakk på grunn av høy vaksinegrad i befolkningen. For at befolkningen skal være godt beskyttet må andelen være på 95 prosent. I USA har nå vaksinegraden for meslinger falt ned til 92, 7 prosent. Men i delstatene Texas og New Mexico er det lavere. I starten av mars skrev NRK at i distriktet eller Gaines County hadde lavest vaksinegrad i USA. På en av skolene i distriktet var den helt nede i 47,95 prosent. Grunnen er at foreldre har krevd unntak for det offentlige vaksineprogrammet av samvittighetsgrunner. Begge de to barna som er døde bodde i dette distriktet.

Konspirasjoner om vaksiner

Det er en kjent sak at mange vaksiner har bivirkninger, slik som allergiske reaksjoner. Slike reaksjoner må imidlertid veies opp mot faren for en rekke farlige og livstruende sykdommer. Både hos hver enkelt og i hele befolkningen.

Derfor er det alvorlig at rykter, konspirasjoner og ikke-bekreftede påstander florerer – som sannheter. En av dem er at vaksinen mot meslinger kan gi autisme hos barn. En rekke forskere har jobbet for å se om dette stemmer, men samtlige har konkludert med at det ikke finnes en slik sammenheng.

Dødsfarlige konspirasjoner

Det betydelig færre vaksine-konspiratorikere i Norge enn i USA. Men vi vet at slike tanker har en spredning også hos oss. Derfor er det viktig å ta slike konspirasjoner på alvor, og jobbe for saklig og faglig informasjon i Norge.

Det er viktig å ikke latterliggjør de som har spørsmål eller som tror på disse påstandene. Myndighetene må heller jobbe for å få ut en saklig og nøktern informasjon om viktigheten av vaksiner og orientere om mulige bivirkninger. Det er viktig at dette arbeidet trappes opp i en tid der en pandemi ikke henger over oss.

Vi vet at nye pandemier kan ramme både oss og resten av verden i årene som kommer. Da er det viktig at vi har et opplyst folk med tillit til helsemyndighetene.

Slik vi erfarte under covid-epidemien kan slike konspirasjoner være dødsfarlige.