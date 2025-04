Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag ble Ukraina rammet av en rekke russiske rakettangrep, som kostet flere sivile livet, deriblant barn. En boligblokk i hovedstaden var et av målene for angrepet. «Det er ikke nødvendig, og veldig dårlig timing. Vladimir, stopp», var Trumps reaksjon. Samtidig kom han med kraftig kritikk mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som han sa var vanskelig og hindret fred.

USA har nå lagt fram det de kaller en fredsplan. Den innebærer at Ukraina skal avstå Krym og andre deler av sitt territorium til Russland, uten å få Nato-medlemskap eller amerikanske sikkerhetsgarantier. Av Russland kreves ikke noe annet enn at de avslutter den angrepskrigen de begynte for tre år siden.

Det blir altså nå klart hva Donald Trump mente med sitt valgløfte om å få slutt på krigen: Ukraina skulle presses til å gi etter for de russiske kravene. Med andre ord skulle Russland belønnes for sin angrepskrig med å få store deler av Ukraina. Til gjengjeld ville Trump få en ubehagelig krig ut av veien og en åpning for samarbeid med Russland.

Russland oppnår riktig nok ikke med dette sitt endelige mål med krigen, som er å utslette Ukraina som selvstendig stat og legge det inn under russisk kontroll. Når det ikke har lykkes, skyldes det først og fremst ukrainerne selv, som har vist en imponerende vilje og evne til å forsvare seg. Men det skyldes også at Vesten – hittil også USA – har stilt opp for Ukraina.

Vladimir Putin har neppe gitt opp å nå sitt endelige mål. Derfor er ikke Trumps såkalte fredsavtale noen vei til fred, men en oppmuntring til Putin til å fortsette med å underlegge seg Ukraina. Når Trump sier at Zelenskyj vil miste hele landet om han ikke går inn på Trumps avtale, er det en beskjed til Putin om at målet er oppnåelig.

USA sviker dermed Ukraina. Det legger enda større ansvar på Europa om å fortsette kampen for Ukrainas uavhengighet. Det kan bli utfordrende, særlig når det kommer i tillegg til de belastninger Trumps tollkrig utgjør for økonomien. Men her har vi ikke noe valg. Vi må stå opp for de idealene Trump svikter.

Så kan vi håpe at statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenbergs møte med Trump i Det hvite hus denne uken kan ha en smule innvirkning på Trump. Lite tyder på at Trump tar til seg kritikk. Men kanskje Støres skryt av Trumps ønske om fred kan øke appetitten til å stå på riktig side i denne konflikten. Vi kan håpe Trump i litt større grad er villig til å presse Putin.