Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er alvorlig å lese at saker der unge ber om hjelp i frykt for å bli etterlatt i utlandet, har økt med 77 prosent. Det kommer frem i rapporten for de særskilte tjenestene mot negativ sosial kontroll og æresbasert vold, som er laget i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Antallet saker der norske myndigheter blir kontaktet av ungdom som allerede er fanget i utlandet, har gått ned i samme periode. Lest sammen med økningen i antall saker som handler om bekymring før en eventuell avreise, kan dette bety at vi er blitt bedre på forebygging. Men uansett hvordan man tolker tallene, er det opplagt at ufrivillige opphold er svært skadelige, og at ett slikt opphold er ett for mye.

Lettere før avreise

Det er stor risiko for at flere av disse sakene handler om tvangsekteskap og æresrelatert vold, men også konverteringsterapi og disiplinering. Som Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn sier til NTB, kan «konsekvensene av å bli etterlatt være fatale». Hun oppfordrer alle som er i risikosonen for å bli sendt til utlandet mot sin vilje, om å ta kontakt tidlig, enten de er bekymret for seg selv eller andre. Det er langt lettere for hjelpetjenestene å bidra før avreisen har skjedd.

Det er å håpe at regjeringen konkluderer med at et utreiseforbud i slike saker bør innføres så snart som mulig

Regjeringen, ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), uttrykker bekymring for at unge kan bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. Brenna sier at det er svært viktig å avdekke og avverge sakene før utreise skjer, og at ingen barn og unge skal utsettes for negativ sosial kontroll eller tvinges ut av landet.

Bør innføre forbud

En av del av budskapet fra Brenna handler om at regjeringen ser etter nye verktøy i arbeidet med å forebygge at unge blir etterlatt i utlandet. Brenna sier at regjeringen «vurderer blant annet å innføre et utreiseforbud i saker der det er mistanker om at barn kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold».

Det er å håpe at regjeringen konkluderer med at et utreiseforbud i slike saker bør innføres så snart som mulig. Konsekvensene for de unge som opplever å bli sendt ut av landet mot sin vilje, er så store og ødeleggende, at regjeringen trenger flere virkemidler for å stanse det. Det er derfor grunn til å håpe at det er mulig å skaffe flertall for et slikt forbud blant partiene på på Stortinget.