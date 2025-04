Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Siden det ble kjent at pave Frans er død, har det strømmet på med sterke meldinger fra mennesker verden over om hvilken betydning han hadde. Paven som gikk bort andre påskedag har skrevet seg inn i historiebøkene som en markant, tydelig og avgjørende stemme for fred, rettferdighet og nestekjærlighet. Han har vært en uvanlig solid representant for den verdensvide kirkens sosiale samvittighet og engasjement.

Krig og konflikt

Paven som rakk å bli 88 år gammel, kunne se på nært hold hvordan verden utviklet seg i hans levetid. Han ble fødd i mellomkrigstiden, i opptrappingen til 2. verdenskrig og ble vitne til nazister som flyktet til hans hjemland Argentina, etter at Hitlers regime kollapset i 1945. Han vokste deretter opp i en verden som ble fredeligere og bedre å leve i år for år.

Pave Frans engasjerte seg likefullt for de mest sårbare i samfunnet, og brukte mye tid på å ikke bare snakke om, men også helt praktisk arbeid mot fattigdom. Han var en kirkens tjener i møte med urett og sult, og stilte seg konsekvent på de fattiges side av bordet.

Møtet med J.D. Vance

I pave Frans’ tid som kirkens overhode, ble verden igjen preget av en rekke store og voldelige konflikter. Flere land gled ut i stadig mer autoritær retning. Ved alle de korsveiene som førte til krig og konflikt, var pave Frans klokkeklar på kirkens holdning om å skape fred, bidra til fred og hindre konflikt. Kampen mot fattigdom og mot voldsbruk var en av hans viktigste budskap, på vegne av den kristne troen han bar på. Paven var urokkelig i møte med mange av de autoritære bevegelsene som er på fremmarsj i verden.

Slik var det også symbolsk, da et av pavens siste oppdrag var å møte den amerikanske visepresidenten, og katolikken, J.D. Vance. I utvekslingen mellom paven og den amerikanske visepresidenten skal paven ha kommet med klar tale om hvordan han mener Trump-regimet behandler flyktninger og migranter. Også andre representanter skal ha belært Vance om kristen nestekjærlighet i møte med fremmede, i tydelige ordelag.

Pave Frans var også helt på tampen av livet en som stod for, og talte klart om, det han trodde på. Det gjorde han på en slik måte at det gir inspirasjon og håp til milliarder av kristne verden over. Vi lyser fred over pave Frans’ minne.