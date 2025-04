Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er ingen tvil om at en generell boikott av et land, er et kontroversielt og omdiskutert virkemiddel. At det fungerte som virkemiddel mot det sørafrikanske apartheidregimet, betyr ikke at det vil fungere som virkemiddel mot Netanyahu-regjeringen i Israel.

Innsiktsløst

Derfor var det oppsiktsvekkende av biskop i Sør-Hålogaland, Svein Valle, skrev under på et opprop som ba Den norske kirke om å støtte en generell boikott av Israel. Det skjer ikke lenge etter at Den norske kirke i fjor la fram en rapport om forholdet til jøder og jødedom, hvor det konkret ble pekt på at Den norske kirke er imot en generell økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel, men at kirken støtter boikott av okkuperte landområder.

Det siste er et viktig poeng ettersom målrettede sanksjoner mot aktører som beviselig gjennomfører grove brudd på menneskerettighetene, eller krigsforbrytelser, ofte har vist seg å være både effektive og legitime. Det har vi sett i Russlands tilfelle, der Putin-regimet på desperat vis prøver å omgå sanksjoner mot ledende personer. Det vitner om effekt. Det er å håpe at de målrettede sanksjonene mot bosetterbevegelsen på Vestbredden også har effekt.

Svein Valles politiske solo-utspill virker lite gjennomtenkt og uklokt. Det er godt å se at ingen av de andre biskopene følger etter

Valles signatur er derimot til støtte for en slik generell boikott som DNK-rapporten fra i fjor advarer mot. Han er den eneste biskopen som har valgt å signere oppropet, og sier at dette er en signatur han står for selv og at det «er ingen stor sak for meg». Problemet er at politikken Valle her tar til orde for i aller høyeste grad er en stor sak, både fordi den handler om krig, konflikt og en rekke brennbare temaer som bør behandles med klokskap og innsikt.

Soloutspill

På spørsmål fra Vårt Land sier Valle at «vi som nasjon boikotter Russland», som en del av argumentasjonen for hans støtte til en generell boikott av Israel. Det er kanskje ikke behov for å gjenta at forskjellene mellom den israelsk-palestinske konflikten og Russlands grunnløse angrepskrig på Ukraina er flere enn likhetene. For eksempel er det fortsatt en betydelig del av det israelske samfunnet som er motstandere av krigen på Gazastripen, og som demonstrerer i gatene for at den skal ta slutt. Det er også stor forskjell på målrettede sanksjoner og en generell boikott.

Den israelske fredsbevegelsen kan fortsatt si sin mening, og trenger dermed vår støtte. En generell boikott av Israel vil også ramme alle dem som tør å opponere mot Benjamin Netanyahus stadig mer høyreorienterte regjering. Til syvende og sist vil det ikke gjøre situasjonen noe lettere for palestinerne heller.

Konsekvensene av politikk er vel så viktige som intensjonene eller tankene bak. Svein Valles politiske solo-utspill virker lite gjennomtenkt og uklokt. Det er godt å se at ingen av de andre biskopene følger etter.