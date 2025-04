Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå er jeg fri, sa Dmytro Ostanin da menigheten han er daglig leder for bestemte seg for å forlate moderkirken. Den russisk-ortodokse menigheten Kristi åpenbaring i Bergen stemte med overveldende flertall for å forlate Moskva-patriarkatet forrige helg.

Menigheten som har hus i bedehuset på Søreide, rett ved marinebasen Haakonsvern, var med det den første russisk-ortodokse menigheten i Nord-Europa som forlot Moskva-patriarkatet. Det var en modig og riktig beslutning i en krevende tid.

Krigskatedral for å feire krig

Grunnen til det handler om at Moskva-patriarkatet, patriark Kirill og Den russisk-ortodokse kirken helt siden invasjonen av Ukraina i 2014, har støttet og egget Putins aggressive krig. Ikke bare har de velsignet og rettferdiggjort krigføringen, men bidratt til å hausse opp en nasjonalisme med religiøse elementer. Et eksempel er da Moskva-patriarkatet innviet en egen krigskatedral, hvor krigføringen blir feiret i en kirkelig ramme.

En kirke med et religiøst overhode som kaller den brutale diktatoren Vladimir Putin for et «Guds under», har lite med kjernen i kristen tro å gjøre og bør fordømmes i de klareste ordelag

Det er noe av grunnen til at Moskva-patriarkatet har blitt beskyldt for å drive vranglære og være en kjettersk kirke. Måten patriark Kirill har samarbeidet og legitimert Putin-regimet på, har vært med på å undergrave kirkens moralske autoritet og kristne budskap. Det virker som Den russisk-ortodokse kirke under Moskva-patriarkatet mer opptatt av kjettersk krigsromantikk og ekstrem nasjonalisme, enn av det Bibelen forteller oss at Jesus forkynner: fred, tilgivelse, nåde, den nestes behov, kjærlighet.

Flere bør følge etter

Det finnes grenser for hva som kan kalles kristen tro. Moskva-patriarkatet har i lengre tid utfordret de grensene i sin opptreden under Putin-regimet. Det er på tide at flere menigheter i Den russisk-ortodokse kirke kaller en spade for en spade. Kristi åpenbaring-menigheten i Bergen har gjort det eneste rette ved å kutte båndene til Moskva. Det samme bør andre ortodokse også la seg inspirere til å gjøre.

