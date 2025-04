Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aftenposten melder at Den norske turistforening (DNT) har avlyst påsken, blant annet på hytta Gjendebu hvor utrygg is har skapt krevende forhold. Snømangelen i fjellet har tvunget flere andre turisthytter til å stenge dørene. I en av sine saker om påsken, går VG så langt som å spørre DNT hva organisasjonen «som har ansvaret for den gode påskestemningen» vil gjøre med situasjonen.

Det er fristende å si at DNT overhodet ikke har ansvaret for verken påsken eller påskeværet. Dessuten, og kanskje vel så viktig, er det viktig å påpeke at påsken på ingen måte er avhengig av værmeldingen, og ikke har vært det i de to tusen årene kristenheten har feiret påske etter Jesu oppstandelse.

Grunnlag for vår sivilisasjon

Årets snøfattige påske er en god anledning til å minne oss selv om at påsken handler om noe større enn Viggo Valles labyrinter, appelsiner eller hytteturer på fjellet. Alt dette er selvsagt fine ting mange av oss har et godt forhold til, men i alt snakket om hva påsken har blitt, er det en fare for at vi mister det viktigste av syne.

Vi håper mange bruker årets påske til å tenke over det viktigste påskebudskapet, nemlig kjærligheten som er sterkere enn døden

Vi trenger kanskje alle en påminnelse om at vi faktisk feirer påske fordi Jesus døde og stod opp igjen. Det er den mest sentrale hendelsen i kristen tro, og danner dermed grunnlaget for hele vår kultur og historie.

Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg for at påsken er avlyst, selv om skituren er det. Tvert imot er det gode muligheter til å oppsøke en gudstjeneste på en av de mange høytidsdagene vi nå går inn i. Det kan være en fjellkirke på palmesøndag, som minnes Jesu inntog i Jerusalem. Jesus red inn i byen på et esel og mange hilste ham med palmeblader. Eller det kan være en gudstjeneste på skjærtorsdag, hvor kirken verden over markerer Jesu siste måltid. Hendelsen danner grunnlaget for den kristne nattverden.

Kjærlighet sterkere enn døden

Denne avisen har selvsagt forståelse for at mange påsketurister ikke er glade for snømangelen, og at andre medier har behov for å skrive om stengte turisthytter som følge av snømangel. Det er likevel noe hult og historieløst over hvordan påskefeiringen over tid har blitt omdøpt til et slags kommersielt ferieprodukt, hvor det handler om å tyne mest mulig penger ut av kundene.

Vi håper mange bruker årets påske til å tenke over det viktigste påskebudskapet, nemlig kjærligheten som er sterkere enn døden. Det er en helt gratis og veldig vakker tanke.