Selvsagt skal en representant fra partiet Rødt ha mulighet til å lede 17. mai-komiteen i Oslo, på lik linje med alle andre partier. At Siavash Mobasheri har fått slengt etter seg merkelapper som «svin», «en skam» og at enkelte har spurt om det ikke finnes en «norsk» leder, hører ingensteds hjemme. Rødt-representanten i Oslo bystyre er like norsk som resten av oss.

Også legitim kritikk

Poenget med 17-mai-komiteen i hovedstaden, er at ledervervet går på omgang mellom alle partiene som sitter i bystyret. Feiringen av nasjonaldagen i Oslo har en særstilling, ettersom den er en så viktig del av feiringen den offisielle feiringen på TV-kanalene NRK og TV2 – og i riksmediene for øvrig.

Derfor stilles det også forventninger til lederen av denne komiteen. Det forutsettes for eksempel utvidet kunnskap om 17. mai og grunnlovsdagens feiring, og at lederen har sittet ett år i 17. mai-komiteen tidligere.

En del ser ut til å mene at 17. mai bare er en festdag, men fra denne avisens synspunkt er markeringen i høyeste grad også politisk. Vi feirer den norske grunnloven og vår selvstendighet. Derfor har noe av kritikken mot Mobasheri også vært legitim.

Ikke likegyldig

Hans syn på Ukrainas selvstendighet og forsvarskrigen mot Russland er ikke uten betydning i en kontekst av den norske grunnlovsdagen. Det er også dette en del har kritisert Mobasheri for, ettersom han var blant dem i Rødt som for eksempel kjempet mot at partiet skulle støtte våpenhjelp til Ukraina.

Særlig i år er det verdt å tenke på at 17. mai er mer enn kaker, fest og bunader. Det er også en sterk politisk av verdier som har gjort Norge til det mest demokratiske landet i verden. For at det skal fortsette, er det viktig at vi er bevisst på denne delen av feiringen. Feiringen handler tross alt om at et lite land, stod i mot et mektig naboland. Kanskje det er noe av grunnen til at nordmenn støtter så sterkt opp om Ukrainas selvstendighetskamp.

Da er det ikke likegyldig hvilket syn vi har på Ukrainas eller andre lands selvstendighet. Slik kritikk kan fremmes helt uten å bli fremmedfiendtlig eller rasistisk.