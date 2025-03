Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En demokratisk rettsstat er ikke bare karakterisert av flertallsstyre, men også at det finnes instanser som sørger for at den utøvende makten holder seg innenfor loven og ikke overkjører minoriteters grunnleggende rettigheter. Israel har ingen grunnlov som sikrer rettsstaten på denne måten. Men de har tre institusjoner som skal sørge for at det ivaretas. Nå angriper Benjamin Netanyahu alle tre.

Sparker riksadvokaten

En av disse garantistene er Israels riksadvokat. Riksadvokaten er øverste påtalinstans, som i Norge, men har også rollen som regjeringsadvokat og har et spesielt ansvar for å beskytte borgerne mot overgrep fra myndighetene. Netanyahu har annonsert at han vil ha riksadvokat Galil Baharav-Mira avsatt. Hun har stanset flere av regjeringens vedtak, blant annet et om å frita ultraortodokse fra militærtjeneste. Det truer Netanyahus makt.

Sikkerhetstjenesten Shin Beth har som ansvar å forsvare Israels demokrati. Den er mest kjent for å bekjempe terror, men skal forsvare demokratiet mot alle indre trusler. Shin Beth har nylig begynt å etteforske noen av Netanyahus nære medarbeidere for påstander om at de har mottatt store bestikkelser fra Qatar. Netanyahu lot Qatar finansiere Hamas fordi han ville svekke de palestinske myndighetene. Nå har Netanyhu avsatt sjefen for Shin Beth, Ronen Bar.

Domstolene under kontroll

Begge disse avgjørelsene kommer til å bli anket til domstolene. Den viktigste rettsgarantien er nettopp domstoler som er uavhengige av den politiske makten. Denne uka har regjeringen lagt fram en lov som gir det politiske flertallet i nasjonalforsamlingen avgjørende innflytelse på utnevnelse av dommere.

Før angrepet på Israel i fjor var det store demonstrasjoner mot regjeringens planer om konstitusjonelle endringer. Krigen gjorde at det ble slutt på demonstrasjonene. Nå har folk igjen tatt til gatene.

Det kommer samtidig som krigen i Gaza gjenopptas, noe som betyr slutten for de gjenværende gislene. Krigen legger også store byrder på folket. Israels forsvar er ikke beregnet på kriger som varer i flere år. Grunnstammen i hæren er reservister som må forlate jobb og familie for å slåss.

Netanyahu styrer med åpne øyne Israel ut i en splittelse i en farlig tid for landet.