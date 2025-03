Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Selv om NRK avpubliserte TV-serien Team Ingebrigtsen i fjor, viser rettssaken i Sandnes tingrett at rikskringkastingen har en stor og ugjort jobb med å granske hva som gikk galt da TV-serien ble produsert og sendt.

TV-serien har vært en langt mer sentral del av vitnesbyrdene fra både forsvarernes side og de fornærmedes side, enn mange var klare over på forhånd. Selv om dommen i rettssaken ligger et stykke fram i tid, vet vi allerede nå nok til å trekke noen konklusjoner om NRKs presseetiske vurderinger knyttet til TV-serien.

Når kamera skrus av

Den fornærmede datteren i Ingebrigtsen-familien knytter flere av overgrepene hun hevder seg utsatt for, direkte til TV-serien og dens virkning på familiedynamikken. Storebror Jakob Ingebrigtsen forteller at TV-serien var en belastning ettersom den ifølge han ikke viste det reelle bildet av familien. Det farlige med slike TV-serier som Team Ingebrigtsen er at de gir inntrykk av å være autentiske innblikk i en families liv, men ingen vet hva som skjer når kamera skrus av.

I etterkant av den mye omtalte og kritiserte NRK-dokumentaren om Bamsegutt, gjorde NRK en grundig etisk oppvask. Også den gangen handlet det om at NRK gikk inn i en familie der det eksisterte sterke spenninger. I serien om Bamsegutt konkluderte NRK med flere konkrete endringer og læringspunkter. Et av punktene handlet om lite involvering av redaktører i de presseetiske vurderingene. Flere av vurderingene gjort av redaksjonen ble ikke kvalitetssikret og gjennomarbeidet underveis.

Misbruk ikke lyd og bilde

Etter avpubliseringen av Team Ingebrigtsen har ikke NRK satt i gang en lignende prosess, selv om de negative konsekvensene av seriens pressetiske overtramp tilsynelatende har vært svært belastende for flere av de mindreårige som var involvert. Det ser også ut til at produksjonsselskapet har fått for lite tett oppfølging av NRK til å sikre gode vurderinger underveis. Det er i så fall kritisk på et systemnivå i NRK. Det ansvaret hviler på kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, som burde delta i den offentlige debatten med langt større selvkritikk om arbeidet med denne TV-serien enn det som hittil er vist.

Jakten på sterke fortellinger er en viktig journalistisk drivkraft, men den må aldri trumfe etikken og samfunnsoppdraget. Lyd og bilde er mektige våpen, misbruk dem ikke.