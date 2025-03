Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var sjokkerende å lese de grove påstandene fra 20 akademikere i Khrono, som hadde underskrevet et opprop som hevder at Den norske Helsingforskomité forfølger Glenn Diesen. På et vis var ikke påstandene like sjokkerende etter å ha sett navnene på flere av dem som hadde underskrevet oppropet, hvor flere av dem i årevis har fremmet kritikk mot Helsingforskomiteen og dens verdenssyn.

Feilaktig russisk propaganda

Den norske Helsingforskomité (NHC) er en uavhengig, seriøs og viktig menneskerettighetsorganisasjon. Det er knapt noen aktører i det norske samfunnet som har bedre oversikt over dissidenter og menneskerettighetsforsvarere i området som utgjør det tidligere Sovjetunionen. Lenge før fullskala-invasjonen av Ukraina, var NHC involvert i å forsvare menneskerettighetene og demokrati på begge sider av den russisk-ukrainske grensen.

Professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst-Norge er i motsetning kjent som en Putin-apologet, som de siste årene har videreformidlet grov og feilaktig russisk propaganda om Norge og vestlige land. Hans fremstilling av krigen i Ukraina har vært helt i tråd med Putin-regimets. Dette har han helt rettmessig fått krass kritikk for, blant andre av Den norske Helsingforskomité.

I oppropet blir det argumentert for at NHC har krevd scenenekt og yrkesforbud for Diesen. Ingen av disse påstandene dokumenteres av oppropet, ettersom det etter hva vi kan se ikke har blitt fremmet slike krav. Helsingforskomiteen har derimot ved gjentatte anledninger, i aviser og på sosiale medier, rettet legitim kritikk mot Diesen.

Glenn Diesen kanselleres ikke

De 20 akademikerne bak oppropet ser ut til å misforstå et sentralt poeng ved hva ytringsfriheten er og ikke er. Det er nemlig ikke sånn at noen kan komme med så grove og feilaktige påstander som Diesen, uten å forvente motstemmer og kritikk. Ytringsfrihet handler nettopp om at ulike stemmer og påstander skal brytes mot hverandre i den offentlige debatten.

Ingen krever at Universitetet i Sørøst-Norge skal si opp eller kansellere Glenn Diesen. For universitetets troverdighet er det likevel maktpåliggende at aktører som Diesen møter motstemmer fra akademiske kollegaer på hans verdenssyn og fremstilling av fakta. Det siste vi trenger er at Glenn Diesen eller andre akademikere med alternative verdenssyn, fritas for kritikk.