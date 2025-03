Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land har gjennom årene skrevet mange saker om at asylsøkere som har konvertert til kristendommen mistros i rettsapparatet, og dermed strever med å få innvilget asyl. I en del muslimske land risikerer kristne, og spesielt konvertitter fra islam, å bli forfulgt og undertrykt. Dersom den norske stat mener de ikke er troverdige kristne, kan de sendes tilbake – men hva myndighetene i hjemlandet mener, trenger ikke sammenfalle med den offisielle norske dommen.

Andre ganger er ikke problemet for den kristne asylsøkeren at vedkommende ikke blir trodd, men at norske myndigheter mener at hjemlandets politikk ikke er farlig.

Velbegrunnet frykt for forfølgelse bør veie tungt, uansett om årsaken er tro eller seksualitet

Forskjellsbehandling

Seksuelle minoriteter møtes imidlertid ikke av samme tvil av norske myndigheter, men har blitt tilgodesett med en egen instruks fra Stortinget (2012). I instruksen skal utlendningsforvaltningen anse «velbegrunnet frykt for forfølgelse» på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet som grunnlag for at asyl innvilges.

Nå vil KrF at en slik instruks også skal gjelde for konvertitter til kristendommen som trues av religiøs rettighetsinnskrenking ved retur til hjemlandet. Høyesterett felte nylig dom i saken om iranske Tedy som hadde blitt kristen i Norge. Der står det å lese: «Den uheldige forskjellsbehandlingen som er oppstått i norsk forvaltnings- og rettspraksis når det gjelder forfølgelse på grunnlag av religion og saker om forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering, bør ikke videreføres.»

Utvide holdningen

At Norge ser det som et særskilt kall å beskytte legnings- og kjønnsminoriteter, er bra. Vi er et av de landene i verden der homofile kan leve rimelig trygt. At det kan få gjelde flere enn de som er så heldige å være født i Norge, er en forlengelse av den inkluderende, ikke-diskriminerende politikken vi er stolte av.

Denne holdningen bør også utvides til å gjelde kristne konvertitter. For vi er også et trygt land for kristne å bo i, og vår trosfrihet er det også grunn til å være stolt av. Forfølgelsen av kristne øker i verden. Organisasjonen Åpne dører rapporterte nylig rekordtall: Mer enn 380 millioner kristne lever i områder med stor grad av forfølgelse og diskriminering.

Vårt Land mener Høyesteretts påpekning av forskjellsbehandling mellom kristne og seksuelle minoriteter er presis og støtter KrFs forslag om likebehandling. Velbegrunnet frykt for forfølgelse bør veie tungt, uansett om årsaken er tro eller seksualitet.