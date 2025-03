Uakseptabel voldsbruk mot palestinerne

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nyhetene om den massive bombingen av Gazastripen fra tirsdag morgen, er dypt urovekkende. I skrivende stund meldes det om hundrevis av døde. Skadepotensialet er stort ettersom de fleste flyktningene som oppholder seg på Gazastripen bor i åpne teltleirer. Øyenvitner, helsearbeidere og andre kilder forteller om at det blant de drepte både er kvinner, barn og eldre.

Det er vanskelig å forstå hvorfor Israel angriper på denne måten, og hvorfor det skjer nå. Våpenhvileavtalen har sikret at mange israelske gisler har kunnet komme hjem igjen til Israel. Nå risikerer Benjamin Netanyahu og den israelske regjeringen at de gjenværende gislenes liv settes i fare – i tillegg til at mange palestinere utsettes for uakseptabel risiko for liv og helse. Det kommer i tillegg til Netanyahu-regjeringens brutale angrep også på Vestbredden.

Strid om Shin Bet

Sett i sammenheng med den siste tidens nyheter fra Trump om hans planer for Gazastripen, er omfanget av det israelske angrepet urovekkende. Trumps Gaza-plan, som innebar at to millioner palestinere som bor der, skulle forflyttes til naboland som Jordan og Egypt, har gitt Netanyahus regjering rom til å presse palestinerne på Gazastripen ytterligere.

Det er verdt å merke seg at gislenes familier fordømmer bruddet på våpenhvilen, som en del oppfatter som en avgjørelse om å «oppgi» gislene. Det er en forståelig reaksjon

Benjamin Netanyahus kyniske bruk av krigstaktikk for å redde seg selv, er også dypt opprørende. Søndag varslet Netanyahu at han ville sparke sjefen for Israels sikkerhetstjeneste, Shin Bet-leder Ronen Bar, på grunn av «vedvarende mangel på tillit». Fra før har Bar blitt fjernet fra forhandlingsteamet som har ført indirekte samtaler med Hamas om krigen. Noe av grunnen til det kjølige forholdet mellom Bar og Netanyahu skal ha handlet om at Shin Bet har etterforsket feilene som førte til angrepet 7. oktober, hvor Shin Bet har konkludert med at Netanyahu-regjeringens politikk skal ha bidratt til å gjøre angrepet mulig.

Gisselfamiliene protesterer

Som følge av den varslede sparkingen var det mandag varslet store demonstrasjoner i Israel. Ved å starte gjenoppta massive angrep mot palestinerne på Gazastripen nøytraliserer Netanyahu noe av kritikken i israelsk politikk, fordi en aktiv krigssituasjon i mindre grad tillater store demonstrasjoner og kritikk. Det skal sies at Hamas har misbrukt utleveringene av gisler til usmakelig propaganda, men det rettferdiggjør på ingen måte de brutale, nye angrepene fra Israel.

Det som er sikkert, er at på lengre sikt er det ingen som tjener på at krigshandlingene gjenopptas. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu.