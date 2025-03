Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kristne skoler opplever markant økning i søkertall. Det gjelder både for grunnskoler og videregående skoler. NRK rapporterer om at de store videregående kristne skolene opplever nær dobling i søkertall. Fredag meldte Vårt Land om at kristne grunnskoler har både tre og fire ganger så mange søkere som i fjor.

Fellesskolen – og unntakene

I Norge har vi et prinsipp om at fellesskolen er normalen. Tanken om en felles skole for alle bygger på prinsipper om likeverd, demokrati og sosial utjevning. Rike foreldre skal ikke kunne betale seg ut av at barna deres blir kjent med bredden i samfunnet. Akademisk begavede barn skal ikke tas ut av sin sosiale sammenheng og styres inn i eliteprogrammer. Religiøse miljøer har ikke godt av å bli segregert.

Heller ikke de barna som ville blitt igjen i det offentlige ved et helt fritt skolesystem, tjener på det dersom mange potensielle medelever plukkes ut og plasseres andre steder.

Alt dette er svært viktige samfunnsmessige hensyn. Men vi har også et prinsipp om at foreldre skal kunne ta valg for sine barn. Vi vet at ikke alle barn trives på nærskolen. Vi forstår at ikke alle er enige i den pedagogikken som den offentlige skolen bruker. Noen opplever sitt livssyn truet i kommunens klasserom.

Derfor finnes det også unntak fra fellesskolen. Det adgang til å etablere alternative skoler, og det er fullt mulig å gå på dem. Den valgmuligheten er et gode for den enkelte elev, og et gode for samfunnet.

Varsku for fellesskolen

Men private skoler er strengt regulert i Norge. Det er ikke tillatt å tjene penger på privat skoledrift, og de private og ideelle skolene som finnes skal være tuftet på livssyn eller alternativ pedagogikk. Ser vi til Sverige, som i løpet av de siste tiårene har rasert den offentlige skolen ved en svært liberal skolepolitikk, forstår vi hvor viktig den norske tilbakeholdenheten er.

Hva skal vi tenke om at de kristne skolene nå opplever en svært stor økning i søkertall? Først og fremst er det et varsku for fellesskolen. Tilliten til den offentlige skolen synker på bekostning av de ideelle skolenes appell. Det er svært uheldig dersom elever ikke kjenner seg hjemme i den offentlige skolen, eller foreldrene deres ikke har tro på at barnas ve og vel kommer til å bli godt ivaretatt.

Isolert sett er det flott at kristne skoler får flere søkere. Det er gode skoler, og de formidler kristendom til barn og unge på forbilledlig vis. Men lest som tegn på hva som foregår i samfunnet, er tallene ikke like gledelige. Det er en kristen plikt å ikke bare bry seg om egne barn, men om alle barn, om samfunnet. Det er viktigere enn noen sinne at norske myndigheter tar signalet fra elever og foreldre på alvor og sørger for at fellesskolen har appell – og at den faktisk er for alle.