I slutten av forrige og gjennom helgen har det kommet alvorlige rapporter fra byene ved Syrias middelhavskyst, som Latakia og Tartus. Dette er det området i hvor Syrias største minoritet, alawittene, er i flertall. Rapportene fra troverdige kilder som FN, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og flere internasjonale medier, har handlet om kamper mellom styrker lojale til den styrtede presidenten Bashar al-Assad og sikkerhetsstyrkene til overgangsregjeringen.

Frykten for represalier

På sosiale medier sirkulerer det også bilder og videoer av det som ligner rene massakrer. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, sier at de har mottatt troverdige rapporter om drap på hele familier, inkludert kvinner og barn. Mange av disse familiene skal tilhøre alawitt-minoriteten. Det sirkulerer flere tall på antall drepte, og det er foreløpig vanskelig å verifisere hvilket tall som stemmer, men SOHR melder at mellom 800 og 1000 sivile kan ha blitt drept i løpet av helgen. Skulle disse tallene stemme, er det snakk om svært alvorlige menneskerettighetsovergrep og forbrytelser mot menneskeheten.

Videre er det også alvorlig og ødeleggende for ideen om at det nye Syria skal tilhøre alle landets etniske og religiøse grupper. Det var nettopp frykten for vold mellom disse gruppene som var den tidligere diktatoren Bashar al-Assads sterkeste kort i møte med krav om mer demokrati. Alawittene støttet derfor lenge opp om hans brutale diktatur, av frykt for egen sikkerhet under et nytt styre. Mange av dem har fryktet represalier etter regimekollapsen i desember 2024.

Det nye Syria

Syrias midlertidige leder, Ahmed al-Sharaa har sagt at han skal finne og straffe de som er ansvarlige i å skade sivile. «Ingen står over loven, og enhver som har syrisk blod på hendene vil bli straffet så fort som mulig», sa han i en videotale via det statlige nyhetsbyrået Sana. al-Sharaa har også satt ned «en uavhengig statlig komité» for å granske hva som har skjedd i kystområdene den siste uken. Han har også varslet å knuse alle væpnede grupper som fortsatt er lojale til det gamle Assad-regimet. Det er grunn til å tro på meldingene om at disse gruppene også utfører angrep på Syrias nye regjering og sikkerhetsapparat.

For Syrias fremtid er det avgjørende at al-Sharaa og hans regime gjør alt i sin makt for å gjenopprette ideen om at syrere av ulike religiøse og etniske retninger kan leve side om side. Da må granskingen av helgens voldsutøvelse og eventuelle massakrer, være troverdig og uavhengig. Konsekvensene for de ansvarlige må også være reell straff. Det er livsnødvendig for å sikre den tiltrengte tilliten mellom folk i det nye Syria.