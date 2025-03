Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk må ha forrang for all annen politikk – også klimapolitikk, mener Unge Høyres leder Ola Svenneby. I Politisk kvarter onsdag morgen forsvarte han standpunktet ved å si at eksempelvis støtte til havvind og momsfritak for elbiler bør brukes på forsvar og våpenindustri. Vi må rett og slett vente med å redde klimaet, argumenterte han.

Resonnementet til Svenneby er at vi selvsagt fortsatt skal bry oss om å redde klimaet, men at kontroll og sikkerhet på vårt eget kontinent er en forutsetning for å kunne det. «Og den harde sannheten akkurat nå er at det har vi ikke», sier Svenneby.

Tøffe prioriteringer trengs

Det handler ikke bare om penger, men også folk og produksjonskapasitet. Et eksempel er at flinke fagfolk som i dag jobber med mer effektiv klimateknologi, i tiden fremover vil trengs i norsk forsvarsindustri. Fra før vet vi at Forsvaret mangler 78 milliarder kroner de neste tolv årene, om de skal gjennomføre hele langtidsplanen som er vedtatt av Stortinget. Svennebys påstand er derfor ikke helt uten rot i virkeligheten.

God klima- og fattigdomspolitikk er god sikkerhetspolitikk

Svenneby har rett i at norske politikere må være ærligere og tøffere om prioriteringene de må gjøre de neste årene. Inn i den kommende valgkampen bør det ikke være mange kostbare valgløfter fra partiene som har ambisjoner om å styre, ettersom det meste av veksten vil komme i forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Derfor bør landsmøtene denne våren vedta politikk som er edruelig og billig. Dette er ikke tiden for store velferdsreformer eller kostbare tiltak i distrikts- og samferdselspolitikken. Forhåpentligvis begynner alvoret å gå opp for representantene i Stortingets korridorer.

Kan forverre globale kriser

Svenneby tar derimot feil når han setter sikkerhetspolitikk opp mot klimapolitikk. De er ikke to adskilte politikkområder uten relevans for hverandre, men tvert imot svært tett sammenkoblet. Sammen med den globale ulikheten, er klimaendringene den viktigste driveren for mer uro og konflikt verden over. Bremser vi klimaendringene, skaper vi også mer trygghet. Får vi ned fattigdommen i det globale sør, minsker vi Russlands og Kinas innflytelse i denne delen av verden. God klima- og fattigdomspolitikk er god sikkerhetspolitikk.

Det vil være svært uklokt av norske politikere å kutte i klima- og utviklingspolitikk i en tid som skriker etter mer trygghet. For Svenneby og hans eget partis del, kommer lakmustesten på Høyre-landsmøtet i debatten om skattepolitikk. Partiet bør gjøre det helt klart at nå ikke er tiden for å kutte i skattene. Det vil vise at partiet tar Svennebys oppfordring på alvor.