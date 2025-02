Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det finnes grunner til å se med dystert blikk på det ferske valgresultatet i Tyskland. Det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD) var partiet som gikk mest fram. Blant unge velgere var ytterpartiene Die Linke og AfD de to største partiene. I områdene som utgjorde det tidligere Øst-Tyskland ble AfD klart største parti. Det er bekymringsverdig at et parti som har brukt nazi-slagord, trivialisert holocaust og står for en antidemokratisk politikk, fikk støtte fra rundt en av fem tyskere. Tysk etterretning har partiets leder under overvåkning for mistanke om høyreekstremisme.

Bedre perspektiv

Heldigvis finnes det også andre og mer konstruktive perspektiver på det ferske valgresultatet i et av Europas viktigste land. Den høye valgdeltakelsen på 83 prosent er blant dem. Det viste i det minste at mange tyske velgere lot seg engasjere av situasjonen i tysk og internasjonal politikk.

Dessuten viser målinger at det er klart flertall blant velgerne for å holde det høyreekstreme partiet utenfor enhver regjeringskonstellasjon. Det sosialdemokratiske SPD og det konservative CDU ser også ut til å kunne finne sammen om en levedyktig storkoalisjon til å styre landet gjennom en tøff tid.

Alternativ for Tyskland (AfD) representerer mye av det som faktisk truer Europa nå. Da er det ingen grunn til at ansvarlige politikere i Tyskland skal inngå kompromiss på tvers av de verdiene som burde ligge fast for alle politikere med respekt for demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.

Flere kritikere har antydet at det å holde AfD utenfor makt er antidemokratisk eller bidrar til å gjøre partiet og dets velgere mer opprørt, kanskje også mer ytterliggående. Det er en feilslutning. AfD har full rett til å ytre sine meninger, stille til valg og fronte sin politikk. Det er ikke straffbart å stemme på dem.

Brannmuren mot de ekstreme

Det er derimot ingen menneskerettighet å få gjennomslag for sin politikk. Det er heller ingen menneskerettighet å sitte i regjering.

I en tid der de faktiske menneskerettighetene står under press av aktører som AfD er det betryggende at de ansvarlige partiene i tysk politikk ser ut til å enes om de store linjene. AfD representerer mye av det som faktisk truer Europa nå. Da er det ingen grunn til at ansvarlige politikere i Tyskland skal inngå kompromiss på tvers av de verdiene som burde ligge fast for alle politikere med respekt for demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Det ville i så fall være å inngå selvutslettende kompromisser. Den fristelsen ser tyske, ansvarlige politikere ut til å unngå denne gangen.