Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det kunne knapt vært større kontrast mellom to ledere i den demokratiske delen av verden enn mellom Volodymyr Zelenskyj og Donald Trump. Den ene ble leder i et ustabilt og skjørt demokrati under massive angrep fra nabolandet. Den andre ble leder i et av de demokratiene som gjennom de siste hundreårene har blitt regnet som det mest solide.

De har brukt utgangspunktene sine på helt ulikt vis.

Ikke makt for maktens skyld

Det viste Volodymyr Zelenskyj på forbilledlig vis da Trump nylig kalte ham «en diktator». Zelenskyj svarte blant annet ved å tilby seg å trekke seg som president i bytte mot fred og at Ukraina får Nato-medlemskap. Det er et klart signal til både Trump, det ukrainske folket og alle andre om at det ikke er posisjonen som er det avgjørende for Zelenskyj. For den ukrainske presidenten handler det ikke om makt for maktens skyld, men om landets beste.

Det bør ikke være noen tvil om at Putins lederskap er grunnleggende destruktivt

Det står i sterk kontrast til de politiske prioriteringene til politiske ledere som Donald Trump og Vladimir Putin. Det er ikke mulig å se for seg at noen av dem ville tilby seg å trekke seg for å rette opp i den negative innflytelsen de har på den nåværende verdenssituasjonen.

Putin er destruktiv

Her er vi også ved kjernen i den ukrainske forvarskampen. De mange titusenvis av ukrainske soldater som har ofret livet de siste årene, har kjempet for hvilken verden barna våre skal vokse opp i. Dør det ukrainske demokratiet, vil det være av negativ betydning enn for langt flere enn ukrainerne, selv om det ville være ille nok for dem alene. Ukrainas forsvarskamp er fortsatt en kamp for hvordan land skal styres. Det er en kamp mellom diktatur og demokrati. Det er en kamp mellom ledere som Putin og Zelenskyj.

Det bør ikke være noen tvil om at Putins lederskap er grunnleggende destruktivt. Det gjelder ikke bare for Europa og Ukraina, men også for russere og Russland. Derfor bør ingen la Trumps mange innfall skape tvil om hvor lojaliteten skal ligge.

Volodymyr Zelenskyj har i tre lange år vist verden sin dype forståelse for hva demokratiet er, og hvorfor det er verdt å kjempe for. Han fortjener vår og verdens sterkeste støtte.