I valgåret 2025 er ordet «rusreform» fjernet fra Høyres forslag til partiprogram. Forslaget skal vedtas på landsmøtet til våren.

Høyres Mari Holm Lønseth sier det ikke er noe nytt i forslaget. Det er bare ordet «rusreform» som er tatt bort. Partiet ønsker en rusreform som går fra å straffe til å hjelpe. Misbrukere av narkotika skal møtes med hjelp og veiledning. Samtidig sier partiet tydelig at politiet skal ha en rolle i forebygging, og skal kunne avdekke bruk av og besittelse av narkotika til eget bruk.

Rusreformen er et hett politisk tema, som splitter både partier og potensielle regjeringspartnere. Det er ikke urimelig å se Høyres språklige grep i en slik sammenheng. Her strekkes det ut en liten hånd til partiets to narkokritiske samarbeidspartnere KrF og Frp. De er behersket positive, men spente på hvilken politikk Høyre vil føre i praksis. Narkoliberale Venstre er mer kritisk, og frykter en svekkelse av kampen for en liberal narkotikapolitikk.

Ruspolitikken må endres for å hjelpe syke misbrukere og holde rusbruken i samfunnet nede. Men et frislipp er feil svar

Splitter begge sider

Saken splitter også rødgrønn side. AUF har krevd at Ap skal avlyse alle Sp-ønsker om mer polititvang mot rusbrukere. Vedum lover kamp. Saken er betent innad i Ap, der det vakte sterke reaksjoner da bremsene ble satt på for de mest liberale forslagene til rusreform i forrige rune.

Det er ingen tvil om at det har vært behov for endringer i norsk narkotikapolitikk. Hardhendt og nådeløs justis mot syke misbrukere er umenneskelig og hjelper ikke. Samtidig er den rene liberaliseringen heller ikke uten kostnader.

Ruspolitikk påvirker helse, kriminalitet, personlig frihet og offentlig orden. Det er ingen politikk som gir full score overalt. I debatten har fokuset vært sterkt på de tunge misbrukerne, og på kriminaliteten som knyttes til narkotika. Man hopper bukk over at rusen i seg selv er et problem også når den ikke er del av et tungt misbruk.

Lovlig rus skaper problemer

Det ser vi godt på samfunnets store alkoholproblem. Det er ikke bare de tunge misbrukerne som er problemet. Også det som betegnes som rekreasjonell bruk fører til store skadevirkninger for samfunnet. Rusen ødelegger liv, helse og familier også når den er lovlig og ikke del av et tungt misbruk.

De ekstreme skadevirkningene forsvinner heller ikke plutselig ved hjelp av en legalisering. Den første store opioidkrisen i USA ble i stor grad drevet frem av sterke smertestillende delt ut i lovlige former. Denne krisen, drevet fram av legale stoffer, var med å legge grunnlaget for den narkotikakrisen vi nå ser i USA med flere hundre tusen døde.

Rusbruken må holdes nede

I Norge ser vi at yngre mennesker de siste årene har fått en svært liberal holdning til rus. Signaler sendt fra påtalemyndighet og den sterke liberaliseringslobbyen har vært tydelige. Den stadig mer åpne aksepten for bruk av sterke og farlige stoffer blant unge har nok skremt mange velgere som i utgangspunktet er sympatisk innstilt til en fornuftig rusreform.

Mange lider under rusen i dag. Ruspolitikken må endres for å hjelpe syke misbrukere og holde rusbruken i samfunnet nede. Men et frislipp er feil svar. Det er godt at den verste rusliberalismen har fått seg et skudd for baugen.