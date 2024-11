Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi har allerede bommet på målet om å begrense veksten i jordas gjennomsnittstemperatur til 1,5 prosent over førindustrielt nivå som ble satt i Paris i for ni år siden. 2024 blir høyst sannsynlig det første året hvor temperaturen er høyere enn dette målet. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus.

Det er ingen grunn til å gi opp. Selv om endringen skjer altfor sakte og de ambisiøse målene ikke blir nådd, er det en forandring på gang

Meldingen kommer bare en uke før et nytt klimatoppmøte skal holdes i Baku. Og den kommer etter at det har blitt klart at Donald Trump er blitt valgt til president. Det er ventet at han vil trekke USA fra Paris-avtalen. Dermed kan vi ikke lenger regne med verdens mektigste og rikeste nasjon i kampen mot klimaforverringen.

Kommet i bakgrunnen

Valget av Trump gjenspeiler at det store flertallet av velgerne ikke mener klimasaken er viktig. Mange fornekter også at vi står overfor et eksistensielt problem. Og dette gjelder ikke bare i USA. Klima er kommet i skyggen av andre saker. Krigene skaper frykt, og den forverringen av levekår mange opplever blant annet som følge av krig og konflikt, gjør at den mer langsiktige klimaforverringen kommer i bakgrunnen.

Men det kan også skyldes en følelse av at det ikke nytter. Det settes stadig nye klimarekorder, og følgene av klimaendringene i form av ekstremvær blir stadig tydeligere. Det ser ikke ut til å være nok vilje til å snu utviklingen, og dermed gir man opp og konsentrerer seg om det som er mulig å gjøre noe med.

Felles ansvar

Politikerne er selvsagt følsomme for slike stemninger. Det kan koste oppslutning å gå inn for upopulære tiltak. Likevel har våre politiske ledere et ansvar for å bevisstgjøre om hvor viktig det er med en annen utvikling og for å gjennomføre politikk som kan gi tro på at det nytter å få til.

Men vi har alle et ansvar for å sette oss inn i fakta, for å ta konsekvensene i våre egne liv og for å kreve at politikerne tar dette på alvor. Det er ingen grunn til å gi opp. Selv om endringen skjer altfor sakte og de ambisiøse målene ikke blir nådd, er det en forandring på gang. Klimaendringene vil bli stanset. Vi må sørge for at minst mulig skade skjer underveis.