I 2016 var det et historisk forlik mellom venstresiden, KrF og Venstre om å avsette 1 prosent av BNI til bistand i de årlige budsjettene. Den gangen var Arbeiderpartiet pådriver for budsjettmålet. Nå er det tredje året på rad at regjeringen Støre legger fram budsjett som ligger under dette målet. For 2025 foreslår regjeringen å bruke 0,92 prosent på bistand. For 2024 var tilsvarende tall 0,94 prosent. Riktignok er selve beløpene gått noe opp, men ikke tilsvarende den voldsomme prisstigningen i verden.

Når Norge kutter over 300 millioner til flyktninger i nærområder, hjelper vi dem hverken her eller der

Uthuling av bistanden

Men det er ikke bare selve rammen for bistandsbudsjettet som er bekymringsfull. Når denne rammen justeres ned, kommer det dessverre på toppen av at bistanden fra Norge uthules. Norge er nå den nest største mottakeren av norsk bistand. Store beløper går direkte til norske kommuner for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Dermed taper verdens aller fattigste dobbelt i norske bistandsbudsjetter.

At en rekke områder innenfor norsk bistand dermed får kutt, er tydelig når vi ser på kuttlisten fra budsjettet i fjor. Det er en lang liste. Regjeringen vil blant annet kutte 320 millioner til flyktninger i nærområder, 303 millioner til regionsbevilgninger til Afrika, 290 millioner til bærekraftige løsninger, 120 millioner til helsebistand, 105 millioner til utdanningsbistand og 70 millioner til menneskerettigheter. En rekke andre områder får også kutt. Langt færre områder får en øking slik som palestinske områder, humanitær bistand, klima og matsikkerhet.

En negativ spiral

I Norge blir det tidvis hevdet at vi ikke kan bruke oljepenger på grunn av at høye budsjetter er prisdrivende og slår negativt ut totalt sett. Men de siste årene har vist at bistandsmidler ikke påvirker norsk økonomi negativt. Det er derimot en investering i vår felles framtid i verden.

I Norge er det blitt et ordtak at «vi skal hjelpe dem der de er». Dette argumentet blir brukt imot å ta flere flyktninger fra andre deler av verden. Men når Norge for eksempel kutter over 300 millioner til flyktninger i nærområder, hjelper vi dem hverken her eller der.

Noe bistand er mer effektiv enn annen bistand. Dette vet vi etter hvert ganske mye om. Derfor er det viktig at regjeringen hele tiden justerer sine satsinger. Men de kuttene regjeringen forstår nå handler mer om manglende politisk vilje.

Vi vet at SV er lei av å bli pålagt ansvar for å rette opp bistandsbudsjettene til Ap-Sp-regjeringen. Vi håper likevel at de har den anstendigheten regjeringen mangler når de kutter ned på norsk bistand i en svært krevende tid for verdens aller fattigste.