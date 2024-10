Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Flertallet i styret i Høyres kvinneforum ønsker å støtte regjeringens forslag om å endre grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Derfor går de inn for at partiets stortingsrepresentanter skal fristilles fra partiprogrammet. Programmet representantene ble valgt på sier at abortloven skal ligge fast.

Å fristille seg fra det programmet man har stilt opp for velgerne med, er et brudd med kontrakten med velgerne

Programformuleringen fra 2021 må ses på bakgrunn av at Solbergregjeringen i 2018 gikk inn for innstramminger i abortloven etter at KrF hadde blitt med i regjeringen. Det utløste en debatt der det kom flere forslag om å liberalisere loven. Høyre gjorde det da klart for velgerne at de ville la loven stå uten ytterligere endringer.

Uten standpunkt

Fristilling i abortsaken var noe Høyre første gang gjorde i 1980. Den gang gikk partiledelsen inn for å godta selvbestemt abort, og det var all grunn til å tro at det ville få flertall på landsmøtet. Men en stor del av stortingsrepresentantene var mot, og så det som et samvittighetsspørsmål. Dermed ble løsningen at alle representantene ble fristilt og partiet ikke inntok noe samlet standpunkt.

Høyre hadde etter det som linje at de ikke skulle ha et standpunkt til verdispørsmål som abort og bioteknologi. Men etter hvert ble det stadig fler som syntes det var problematisk at partiet ikke mente noe. Fra 2000 har Høyre hatt programfestede standpunkter både til abort og bioteknologi.

Samvittighet og velgerkontrakt

Ikke-sosialistiske partier har en tradisjon for at de som stiller til valg, kan reservere seg mot deler av partiprogrammet. Det er en åpning for samvittighetsfriheten. Men for at velgerne skal vite hva de stemmer på, bør dette være klarlagt før valget. Å fristille seg fra det programmet man har stilt opp for velgerne med, er derimot et brudd med kontrakten med velgerne.

Siden endringene i abortloven trolig blir vedtatt selv om Høyre stemmer samlet mot, har dette ikke noe å si for utfallet av saken. Men det har noe å si for hvordan vi som velgere skal forholde oss til Høyre. Erna Solberg sier at de som er valgt må forholde seg til at de er valgt på et program. Vi anbefaler Høyres stortingsgruppe å gjøre nettopp det.