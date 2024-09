Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er nå kort tid til statsbudsjettet legges fram for 2025. Her får vi vite hvilen økonomisk styring regjeringen legger opp til For å få vedtatt et endelig budsjett må regjeringen har flertall i Stortinget. Denne regjeringen har fått et slikt flertall gjennom å forhandle med SV.

Fokus på matpolitikk

De siste årene har det flere ganger vært debatt om statens ernæringsråd, alts anbefalinger for mat og drikke. Vi bør ikke lenger bare spise fem grønnsaker eller frukter om dagen. Vi bør spise sju om dagen. Staten anbefaler å spise frukt, bær eller grønnsaker til alle måltider. Ja, til middag bør halve tallerkenen være grønnsaker. Vi bør spise mindre rødt kjøtt og mindre ferdigprosessert mat, men fisk, sjømat og fullkornsprodukter. Og vi bør spise mindre sukker, godteri, snacks og søte bakervarer. Vi bør ha et begrenset inntak av alkohol. Alt dette er sunt og riktig.

Billigere med ferdigpizza

Problemet er at statens ernæringsråd ikke følges opp av en prispolitikk som gir effekt. I utgangspunktet er den sunne maten dyrest. Det går åpenbart utover de med mest anstrengt økonomi og store familier.

Dersom du skal kjøpe middag til en familie på fem er det mye å spare på å kjøpe billig ferdigpizza eller en rimelig pastamiddag heller enn grønnsaker og fisk eller rent kjøtt. Det er mange i Norge som nå må tenke slik heller enn å følge statens ernæringsråd.

De som har god økonomi har betydelig større handlingsrom når det gjelder å følge statens råd om sunn mat. Å spise sunt er for mange i Norge et spørsmål om økonomi, og evnen til å prioritere sunnhet og helse.

Prispolitikken følger ikke etter

Hvis regjeringen mener alvor med sine ernæringsråd må de også følge etter med tiltak, eller en prispolitikk som gjør det mulig for hele befolkningen å følge rådene.

I høstens statsbudsjett bør det komme ulike tiltak som gjør sunn mat billigere. Her er det ulike tiltak som kan brukes. Justering av moms er for eksempel et slikt tilbakt. Men nøyaktig hvordan dette skal gjøres må selvsagt vurderes og regnes på.

Uansett må regjeringen ta på alvor at et høyt inntak av usunn mat på sikt vil koste samfunnet. Blant annet gjennom dårligere helse. Derfor er det viktig at regjeringen kommer med tiltak så raskt som mulig. Dersom de to regjeringspartiene ikke gjør noe, er det å håpe at SV har dette oppe på sin agenda i forhandlingene i høst.