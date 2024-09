Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er nå klart at regjeringen setter i gang arbeidet med et nasjonalt naturkart, etter flere saker fra NRK der dette ble satt søkelyset på. Det finnes ingen overordnet oversikt over nedbygging og bevaring av natur. «Dette er helt nødvendig å få på plass hvis vi skal bevare naturen», sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ifølge Eriksen vil en foreløpig versjon av naturregnskapet være ventet innen 2026. Men han sier også at en virkelig nyttig versjon, der man kan søke opp hvert eneste naturområde i landet, ligger enda flere år frem i tid. Bjelland Eriksen sier til NRK at de ønsker å sette fart i prosjektet: «Vi må sørge for at det skjer så fort som mulig. Og det er derfor vi bruker så mange penger nå.» Regjeringen setter av 50 millioner kroner.

NRKs kartlegging var laget med kunstig intelligens og satellittbilder. Denne viste oversiktsbildet myndighetene manglet: 44.000 naturinngrep på fem år. Hver dag ofres spesielt sårbar natur tilsvarende to fotballbaner.

Det vi allerede ante

Denne kartleggingen var nyttig. Men den viste noe mange av oss lenge har ant: At en rekke viktig og verdifulle områder bygges ned, eller er planlagt nedbygget. Det finnes flere eksempler de siste årene. Et av dem er at E16 skal gå gjennom et internasjonalt verneområde ved nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat i Ringerike og Hole kommuner. Et annet eksempel er at regjeringen åpnet for E6 gjennom naturreservatet Lågendeltaet i Lillehammer. Disse er kun to av flere saker vedtak har gjort at naturinteresser måtte vike.

I 2022 viste en gjennomgang gjort av Naturvernforbundets medlemsblad Natur & miljø at nesten alle som søker om det, får bygge i vernet natur. Av nær 25.000 søknader fikk kun 6 prosent avslag. Naturreservater er Norges strengeste verneform. Også her får de aller fleste søkere dispensasjon. 92 prosent av søknadene har fått tillatelse, viste gjennomgangen. Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet kalte funnet en skandale.

Sps motvilje

Regjeringen må nå også ta en intern runde med sine egne statsråder. Selv om finansminister Trygve Slagsvold Vedum trolig har godkjent en slik bevilgning på 50 millioner, framstår det ikke som om hele regjeringen er enig. Særlig landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) har uttalt seg kritisk vern. Etter NRK-serien «Oppsynsmannen», hev han seg på telefonen til VG som laget følgende sak: «Naturkrise stopper ikke denne karen – nå vil han bygge ned enda mer.» Dersom denne holdningen får prege deler av regjeringens arbeid kan det ta lang tid før det nye naturkartet og naturregnskapet får reelle konsekvenser.

Det bra at det nå kommer på plass et nasjonalt naturkart og naturregnskap. Men det er viktig at regjeringen har en felles strategi og de nå setter fart i prosessen. Det haster.