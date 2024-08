Abortkompromissets tid er forbi

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag kom Støre-regjeringens nye forslag til abortlov, der regjeringen foreslår å utvide retten til selvbestemt abort i Norge fra uke 12 til uke 18. Det skjer for første gang på nesten 50 år.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han har som ambisjon at det nye forslaget til abortlov også skal stå seg i lang tid framover. Spørsmålet er om det er mer ønsketenkning enn realitet, ettersom det skjøre kompromisset fra 1978 nå er i spill igjen. Det har begge sider av denne saken bidratt til gjennom politisk spill de siste årene.

Manger flertall

At Senterpartiet tar ut dissens mot lovforslaget fra egen regjering, viser hvor betent saken er i det politiske Norge. Det er ventet at regjeringspartiet Ap vil trenge stemmer fra flere partier som har stilt representantene fritt i saker som denne. Hele stortingsgruppene til Ap, Venstre, SV, MDG og Rødt vil sannsynligvis stemme ja til forslaget, men vil også trenge støtte ytterligere fem stortingsrepresentanter.

Nå som abortloven igjen havner i spill, er det grunn til å frykte at loven ikke vil stå seg i lang tid, men kunne bli endret som følge av de politiske vindene som til enhver tid blåser.

Denne splittelsen mellom regjeringspartiene har vært tydelig helt fra starten, og er også i tråd med formuleringen i Hurdalsplattformen som slår fast at regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter.

Etiske problemer skal ikke undervurderes

Samtalen om så betente og alvorlige spørsmål som retten til selvbestemt abort hadde tjent på at den ble mindre polarisert og konfliktfylt enn den er nå. Uansett hva man mener om selvbestemt abort, bør man kunne enes om at spørsmålet er fylt av etiske dilemmaer som krever refleksjon og kloke avveininger på en måte som ikke løses i en politisk drakamp.

Fra denne avisens synspunkt er det også bekymringsverdig at fosterets livsvern svekkes gjennom en utvidelse av retten til selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke, slik regjeringen nå foreslår. For mange av dem som jobber med abortspørsmålet på nært hold i helsevesenet er det tydelig hvor velutviklet livet er i 18. uke, at det vil gjøre jobben som jordmor, leger og sykepleiere vanskeligere på et etisk plan. Denne etiske dimensjonen av abortspørsmålet skal ikke undervurderes, og er en viktig grunn til at retten til selvbestemt abort ikke bør utvides fra 12 til 18 uker.

