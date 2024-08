Landslova: Lagabøtes kamp for kvinnene

Dette er ein leiar. Leiaren gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innhaldet.

Inga kvinne skulle rå over godset sitt før ho var 20 år gammal, ifølge Landslova. Etter det kunne ei kvinne rå over eigen eigedom fordi ho vart rekna som myndig. Det var klare avgrensingar på den kvinnelege arveretten, som til dømes at det berre var halv arverett av brør. Likevel gav det norske kvinner ein viss eigedom dei kunne rå over.

Historia går ikkje alltid framover

Magnus Lagabøtes landslov sette dermed norske kvinner i ein unik situasjon i ein europeisk kontekst. Myndige kvinner var ikkje vanleg i Europa, heller ikkje i Danmark.

Det siste fekk etter kvart store konsekvensar for norske kvinner, då den danske kong Kristian 4. på starten av 1600-talet gjorde kvinnene umyndige igjen. Det tok faktisk så lang tid som heilt fram til midten av 1800-talet før norske kvinner igjen fekk same råderett over eigedom som etter Landslova.

Det er eit sterkt døme på at historia ikkje går i rett line frå a til b, men at den kan ta omvegar, gå i sirklar og at det som vert rekna som moderne gjerne kan vere veldig gammaldags.

Dette dømet viser oss også at Magnus Lagabøte var meir progressiv innan likestilling enn kongane lenger nede på kontinentet.

