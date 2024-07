Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Over hele landet sitter kommunedirektører og vurderer hvilke budsjettposter som må kuttes. Skal kommune legge ned en grendeskole? Kan sikringen av den farlige skoleveien vente enda en budsjettperiode?

Kortsiktige kutt kan fort bli dyrere på sikt, spesielt når de rammer samfunnets svakeste

Vi har full forståelse for at det er krevende å gjøre disse prioriteringene. Men prioriteres det feil, kan kuttene ramme personene som trenger det aller mest. Kortsiktige kutt kan fort bli dyrere på sikt, spesielt når de rammer samfunnets svakeste.

Psykisk helse

I en rundspørring Vårt Land har gjort, meldte to tredjedeler av kommunene Vårt Land har spurt at de ikke har nok ressurser til å hjelpe barn og ungdom med psykiske helseutfordringer. Å hjelpe unge med psykiske vansker er avgjørende for å kunne forebygge selvmord og utenforskap.

Mange ungdommer får støtte fra frivillige tilbud, som Fellesverket i Sandefjord. De gjør en uvurderlig innsats.

– Vi møter altfor mange barn og unge som har det vanskelig og sliter. Røde Kors har lenge varslet om vår bekymring rundt unges psykiske helse, sier Kaja Heidar som er leder for politikkenheten i Røde Kors til Vårt Land.

Ikke salderingspost

Frivilligheten gjør en avgjørende innsats for ungdom med psykiske problemer, eldre og rusmisbrukere, for å nevne noen utsatte grupper.

Frivllighetsbaromenter for 2023 viser hvor viktig frivilligheten er. 62 prosent av befolkningen har gjort en innsats for frivilligheten siste 12 måneder. Dette er alt fra fotballtrenere til frivillige som holder tjenester som Fellesverket gående.

Det er likevel viktig å minne om at ansvaret ligger hos stat og kommune. At såpass mange kommuner svarer at de ikke har noe ressurser til å hjelpe barn og ungdom, er en nødvendig erkjennelse. Men det må følges opp både i stat og kommune, og løftes opp til den viktige politiske debatten det er.

Vi vil advare mot at tilbud til utsatte grupper blir salderingsposter på et stramt budsjett.